        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor - Hava durumu son dakika haberi

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor

        Meteoroloji, yayımladığı son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde geniş çaplı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 07:10 Güncelleme:
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 21°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 24°

        Antalya

        Yağmurlu 22°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Yağmurlu 21°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 24°

        Gaziantep

        Yağmurlu 20°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 17°

        Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin batı kesimleri kuzeyli, Doğu kesimlerinin ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yarın öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli ( 40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybederken, arkasındaki oğlu C.B. (12) ile diğer sürücü Bilal Ç. (26) yaralandı. (AA)

