Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul Yağmurlu 21° Ankara Yağmurlu 17° İzmir Parçalı Bulutlu 24° Antalya Yağmurlu 22° Trabzon Parçalı bulutlu 19° Bursa Yağmurlu 18° Adana Yağmurlu 21° Diyarbakır Parçalı Bulutlu 24° Gaziantep Yağmurlu 20° Ağrı Sağanak Yağış 17°

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin batı kesimleri kuzeyli, Doğu kesimlerinin ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun batısında yarın öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli ( 40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.