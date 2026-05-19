Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol TFF resmen açıkladı: Ligler tescil edildi

        TFF resmen açıkladı: Ligler tescil edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 18:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonunun tescil edildiğini resmen açıkladı.

        Trendyol 1. Lig'de ise play-off aşaması nedeniyle tescil henüz gerçekleşmedi.

        TFF'nin açıklaması şu şekilde:

        2025 – 2026 sezonunda Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,

        Buna göre;

        2025 – 2026 Sezonu Trendyol Süper Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,

        Trendyol Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu olarak tesciline,

        REKLAM

        Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde son 3 sırada yer alan http://Hesap.com Antalyaspor, Zecorner Kayserispor ve http://Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük takımlarının Trendyol 1. Lig'e düşürülmelerine,

        Nesine 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Batman Petrol Spor ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Bursaspor takımları ile Play–Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Mardin 1969 Spor ve Muğlaspor Kulübü takımlarının Trendyol 1. Lig'e yükseltilmelerine,

        Nesine 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Beykoz Anadolu Spor, Kepez Spor Futbol, Karaman Futbol Kulübü ve Bucaspor 1928 takımları ile Kırmızı Grup'ta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol, Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor takımlarının Nesine 3. Lig'e düşürülmelerine,

        Nesine 3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Nesine 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan 12 Bingöl Spor, Nesine 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan Sebat Gençlik Spor, Nesine 3. Lig 4. Grupta 1. sırada yer alan Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü ile Play–Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çorlu Spor 1947 ve 52 Orduspor Futbol Kulübü takımlarının Nesine 2. Lig'e yükseltilmelerine,

        Nesine 3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü, Kestel Çilek Spor Kulübü, Polatlı 1926 Spor Kulübü, Edirnespor, 2. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, Kilis 1984, Suvermez Kapadokya Spor, Hacettepe, Türk Metal 1963 Spor, 3. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Artvin Hopaspor, 1926 Bulancakspor, Çayeli Spor Kulübü, Giresunspor, 4. Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, Afyonspor Kulübü, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., Nazilli Spor, takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 19.05.2026 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 il merkezli operasyonda 140 şüpheli yakalandı

        16 il merkezli operasyonda 140 şüpheli yakalandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı