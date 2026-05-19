MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklalin Işığında Türk Yüzyılı'na" temasıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karşımda gördüğüm bu muhteşem manzaradan, bu salonu baştan başa kuşatan coşkudan, heyecandan ve ülkü sevdasından büyük bir kıvanç duyuyorum. Türk gençliğini bu anlamlı günde burada görmek tarifsiz bir onur benim için. 19 Mayıs 1919'da Samsun ufkunda doğan Hürriyet Güneşi'nin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün.

"19 MAYIS KUTLU BİR BAŞLANGIÇTIR"

Türkiye Cumhuriyeti'ne biçim veren ülkücü hareketin nasıl dimdik ayakta kaldığını işte bu muazzam tablo eşliğinde buradan ilan ediyoruz. Bu gençlik ile ne kadar övünsek azdır. 19 Mayıs kutlu bir başlangıçtır. Vatan toprağı işgalcilerin postallarıyla çiğneniyordu. Vatan toprağına işgalcilerin gölgesi çökmüştü. Samsun'da atılan adım en büyük cevaptır. Samsun'da Türk milletinin tarihi sil baştan yazıldı. "