Manchester City'de Pep Guardiola gidiyor, Enzo Maresca geliyor!
Manchester City'de 10 yıllık Pep Guardiola dönemi sona eriyor... İspanyol teknik adam, 19 kupa kazandığı ve dünya devi haline getirdiği İngiliz kulübünden sezon sonunda ayrılmaya karar verdi. City'nin, Guardiola'nın yerini ise İtalyan teknik adam Enzo Maresca ile dolduracağı öne sürüldü.
Avrupa futbolunun son dönemine damgasını vuran Manchester City'de bir devir kapanıyor... Premier Lig ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, dünya devi haline getirdiği kulübünden sezon sonunda ayrılıyor..
BBC ve The Athletic'te yer alan haberlere göre; 55 yaşındaki teknik adam sözleşmesinin sona ereceği 2027 yazını beklemeden İngiliz ekibinden ayrılmaya karar verdi.
Tecrübeli çalıştırıcının Manchester City ile son 2 maçına çıkacağı ve daha sonra kariyerine bir süre ara verileceği belirtildi.
Guardiola'nın son olarak Bournemouth ve Aston Villa karşılaşmalarına çıkacağı, ardından İspanyol teknik adamın kulübe veda edeceği aktarıldı.
10 SEZONDA 19 KUPA KAZANDI
Manchester City'de 10 sezon çalışan Pep Guardiola, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 19 kupa kazandı.
GUARDIOLA'NIN YERİNE MARESCA
The Athletic'in haberine göre; Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından Manchester City'nin başına Enzo Maresca geçecek.
City Group'un, son olarak Chelsea'de görev yapan İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Uzun süredir Guardiola'nın olası ayrılığı sonrası kulübün en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen İtalyan çalıştırıcının, yeni dönemin mimarı olması bekleniyor.
3 YILLIK SÖZLEŞME
47 yaşındaki çalıştırıcının Manchester City ile ilk etapta 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
GUARDIOLA'NIN ESKİ YARDIMCISI
Guardiola'nın yıllardır şekillendirdiği oyun sistemine en yakın isimlerden biri olarak görülen Maresca, daha önce Manchester City altyapısında ve teknik ekibinde görev almıştı. İtalyan teknik adam, Guardiola'nın da bir dönem ydımcılığını yapmıştı.
Enzo Maresca 2023 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde daha önce Leicester City ve Chelsea'yi çalıştırdı.