        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı! Ekmek kırıntıları güvenlik alarmına neden oldu

        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı! Ekmek kırıntıları güvenlik alarmına neden oldu

        1965'te gerçekleştirilen Gemini 3 görevinde astronot John Young'ın uzaya gizlice sandviç götürmesi, NASA tarihinin en ilginç olaylarından birine dönüştü. Görev sırasında kapsülde uçuşan ekmek kırıntıları güvenlik endişesi yaratırken, olay kısa süre içinde ABD Kongresi'nin gündemine kadar taşındı.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:57
        Uzaya "kaçırılan" sandviç

        1965 yılında gerçekleştirilen Gemini 3 görevi, Amerikan uzay tarihinin en önemli insanlı uçuşlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak görev yıllar sonra teknik başarılarından çok, uzaya gizlice sokulan bir sandviç nedeniyle konuşulmaya devam etti. Olayın merkezinde ise NASA astronotu John Young vardı.

        Kaynaklara göre John Young, göreve çıkmadan önce Florida’daki bir restorandan aldığı konserve dana eti sandviçi gizlice uzay aracına soktu. Sandviçin resmi görev yiyecekleri arasında bulunmadığı, yani tamamen “kaçak” olduğu daha sonra ortaya çıktı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Young cebinde saklamıştı

        Görev sırasında Young, cebinden çıkardığı sandviçi diğer astronot Gus Grissom’a uzattı. Uzay kapsülünün içinde geçen bu kısa an, resmi görev kayıtlarına da yansıdı.

        Grissom’ın “Bu da ne?” sorusuna Young’ın verdiği yanıt ise oldukça rahattı:

        “Konserve dana et sandviç.”

        İkili sandviçten yalnızca birkaç ısırık aldıktan sonra durumun sorun yaratabileceğini fark etti ve sandviç kısa süre içinde kaldırıldı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Bir sandviç NASA'yı karıştırmaya yetti

        Olay ilk bakışta küçük bir şaka gibi görünse de NASA için durum oldukça ciddiydi. Sandviçten kopan ekmek kırıntıları kapsülün içinde uçuşmaya başladı.

        Yetkililer, kırıntıların elektronik sistemlerin içine kaçmasından endişe etti. O dönem kullanılan uzay araçlarında en küçük parçacığın bile teknik arızaya yol açabileceği belirtiliyordu.

        Kısacası NASA, uzay görevinde ekmek kırıntılarıyla uğraşmak zorunda kaldı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Kaçak sandviç Kongre’de bile gündeme geldi

        Uzaydaki kaçak sandviç olayı kısa süre içinde NASA sınırlarını aştı. Konu ABD Kongresi’nde bile gündeme geldi.

        Yetkililer, astronotların görev prosedürleri dışında hareket etmesini güvenlik riski olarak değerlendirdi. Olayın ardından NASA’nın uzay görevlerindeki yiyecek kontrollerini daha sıkı hale getirdiği aktarıldı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Uzay tarihinin en absürt anlarından biri

        Gemini 3 görevi, insanlı uzay uçuşları açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Ancak yıllar geçmesine rağmen insanların hafızasında kalan en ilginç detay, uzayda yenmeye çalışılan o kaçak sandviç oldu.

        Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ne göre olay, erken dönem uzay görevlerinin bugüne kıyasla daha spontane ve bazen plansız anlar da barındırdığını gösteriyor.

        Bugün “uzayın ilk kaçak yiyeceği” olarak anılan sandviç olayı, uzay tarihinin en komik ve en tuhaf hikâyelerinden biri olmaya devam ediyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: NASA – Fallout from the Unauthorized Gemini III Space Sandwich, NASA – Fallout from the Unauthorized Gemini III Space Sandwich, Smithsonian Air and Space Museum

