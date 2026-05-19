Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı! Ekmek kırıntıları güvenlik alarmına neden oldu

Uzaya "kaçırılan" sandviç

1965 yılında gerçekleştirilen Gemini 3 görevi, Amerikan uzay tarihinin en önemli insanlı uçuşlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak görev yıllar sonra teknik başarılarından çok, uzaya gizlice sokulan bir sandviç nedeniyle konuşulmaya devam etti. Olayın merkezinde ise NASA astronotu John Young vardı.

Kaynaklara göre John Young, göreve çıkmadan önce Florida’daki bir restorandan aldığı konserve dana eti sandviçi gizlice uzay aracına soktu. Sandviçin resmi görev yiyecekleri arasında bulunmadığı, yani tamamen “kaçak” olduğu daha sonra ortaya çıktı.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur