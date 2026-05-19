        Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, (Düzce ve Zonguldak dışında) Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 25°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 21°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 26°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 29°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 17°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 24°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 14°

        Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 28°C

        Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 24°C

        Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE

        Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 22°C

        Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı bulutlu

        BURDUR °C, 24°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 25°C

        Parçalı bulutlu

