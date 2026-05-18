Özkan Yalım'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e istihdam karşılığı destek iddiası

Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Yalım Özkan Yalım’ın bugün verdiği ek ifadede, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin çeşitli iddialar ve düzeltmeler yer aldı. Yalım, kurultay döneminde bazı delegelerle yürütülen temaslar, Özgür Özel’in yakın çevresi, VIP araç iddiaları ve para trafiğine ilişkin iddalarda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL LEHİNE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Yalım, kurultay sürecinde İzmir delegeleri üzerinde dönemin CHP İzmir İl Başkanı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın etkili olduğunu ve Özgür Özel lehine yürütülen çalışmalara zorluk çıkarıldığını öne sürdü. Bu nedenle Özgür Özel’in İzmir delegeleriyle doğrudan kendisinin ilgilendiğini iddia eden Yalım, Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle temasları ise bizzat kendisinin yürüttüğünü ifade etti.

İSTİHDAM KARŞILIĞI DESTEK İDDİASI

Ek ifadesinde “istihdam karşılığı destek” iddiasına da yer veren Yalım, Kahramanmaraş veya Gaziantep delegelerinden bir kadının, iki çocuğunun İstanbul’daki CHP’li belediyelerde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceğini söylediğini ileri sürdü. Bu kapsamda kendisine çocuklara ait özgeçmişlerin gönderildiğini belirten Yalım, ilgili kişinin telefonunda “İsim Soyisim, 38. Kurultay, İl Adı” şeklinde kayıtlı olduğunu ifade ederek telefonunun incelenmesini talep etti.

Basında yer alan “Özgür Özel’in kara kutusu” olduğu yönündeki haberleri reddeden Yalım, Özel ile yaklaşık 10 yıllık bir tanışıklığı bulunduğunu ancak iddia edildiği kadar yakın bir ilişki içinde olmadıklarını savundu. Yalım, Özgür Özel’e yakın isimlerin Demirhan Gözaçan, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan olduğunu öne sürdü.

Yalım’ın ifadelerinde, Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia ettiği Mercedes V300 model VIP araç da yer aldı. Aracın Özgür Özel’in kullanımına tahsis edildiğini ileri süren Yalım, aracın iç tasarımının tamamen yenilendiğini; masajlı ve ısıtmalı koltuklar, televizyon, buzdolabı, uydu sistemi ve özel bölmeler gibi donanımlarla yeniden düzenlendiğini anlattı.

PARANIN ÖZEL'İN ARACINA KONULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ek ifadede dikkat çeken bir diğer başlık ise 1 milyon TL’lik para trafiği iddiası oldu. Yalım, Demirhan Gözaçan’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, Özgür Özel’in talimatıyla içinde 1 milyon TL bulunan spor çantasını Gözaçan’a teslim ettiğini ve söz konusu paranın daha sonra Özel’in aracına konulduğunu ileri sürdü.

"GİZEM ÖZCAN'IN İSMİ YANLIŞ YANSITILDI"

Öte yandan Yalım, basında yer alan bazı haberlerin de hatalı olduğunu ifade etti. Veli Ağbaba ile viski içilen geceye ilişkin ifadesinde yalnızca “Gamze Pamuk Ateşli ve komisyonda yer alan esmer tenli, siyah saçlı bir kadın” dediğini belirten Yalım, “Gizem Özcan” isminin yanlış şekilde haberlere yansıdığını söyledi. Yalım ayrıca, yakın zamanda basın açıklaması yapacağı ya da şikâyetçi olacağı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.