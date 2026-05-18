Bakan Fidan Almanya'da açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, görüşmenin ardından Wadephul'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde AB'nin siyasi saiklerden uzak hareket etmesini umuyoruz. İkili işbirliği sürecini destekliyoruz.

Türkiye ve Almanya'nın işbirliği güçlenmeli. Yakın çalışmayı sürdüreceğiz. Almanya, Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımız. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz

REKLAM

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerekiyor.

İran'daki durumda hem ABD'nin hem de İran'ın çatışmaya geri dönmemesini umuyoruz.

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırmasıyla uluslararası hukuku ihlal etmesini en şiddetli biçimde kınıyoruz.

Türkiye barışın ve istikrarın değerini bilmektedir. Türkiye bölgedeki tüm çatışmalarda savaşın sona ermesi yerine diyalog yoluyla çözümün tarafı olmuştur."

ABD ile İran arasında süren müzakerelere değinen Bakan Fidan, "Şu anda pratikte tehdit oluşturan bir durum yok ama bunun ileride devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları gerekiyor. İran tarafının nükleer müzakerelerde gereken şartlara uyum sağlamayı kabul etmekte prensipte bir sorun yaşadığını düşünmüyorum. Yürürlükteki müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan ayrıca, "İran savaşında önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine dair konuşan Bakan Fidan, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.