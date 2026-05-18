Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Fidan Almanya'da açıklamalarda bulundu | Dış Haberler

        Bakan Fidan Almanya'da açıklamalarda bulundu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul'la Almanya'da basın toplantısı düzenldi. Bakan Fidan, AB'den temel beklentilerinin tam üyelik sürecinin siyasi saiklerden uzak yürütülmesi olduğunu belirtti. Fidan ayrıca İsrail'in saldırdığı Sumud Filosunda bulunan vatandaşların serbest bırakılması için çaba gösterdiklerini söyledi. ABD-İran arasında süren müzakerelere değinen Bakan Fidan, "Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir." dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 17:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan Almanya'da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la bir görüşme gerçekleştirdi.

        Bakan Fidan, görüşmenin ardından Wadephul'la ortak basın toplantısı düzenledi.

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde AB'nin siyasi saiklerden uzak hareket etmesini umuyoruz. İkili işbirliği sürecini destekliyoruz.

        Türkiye ve Almanya'nın işbirliği güçlenmeli. Yakın çalışmayı sürdüreceğiz. Almanya, Avrupa'daki en büyük, dünyadaki ikinci büyük ticaret ortağımız. 52 milyar dolar seviyesindeki ikili ticaret hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkartabileceğimize inanıyoruz

        REKLAM

        Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerekiyor.

        İran'daki durumda hem ABD'nin hem de İran'ın çatışmaya geri dönmemesini umuyoruz.

        İsrail'in Sumud Filosu'na saldırmasıyla uluslararası hukuku ihlal etmesini en şiddetli biçimde kınıyoruz.

        Türkiye barışın ve istikrarın değerini bilmektedir. Türkiye bölgedeki tüm çatışmalarda savaşın sona ermesi yerine diyalog yoluyla çözümün tarafı olmuştur."

        ABD ile İran arasında süren müzakerelere değinen Bakan Fidan, "Şu anda pratikte tehdit oluşturan bir durum yok ama bunun ileride devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları gerekiyor. İran tarafının nükleer müzakerelerde gereken şartlara uyum sağlamayı kabul etmekte prensipte bir sorun yaşadığını düşünmüyorum. Yürürlükteki müzakereleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

        Bakan Fidan ayrıca, "İran savaşında önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesine dair konuşan Bakan Fidan, "Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç için tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, bugün büyük bir acının tarifsiz bir yürek yangının içinde olduklarını belirtti

        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor