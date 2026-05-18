        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!

        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!

        İstanbul Şişli'de 26 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma yeniden derinleştirildi. Mahallede geniş kapsamlı keşif yapılırken bazı kişilerden DNA örneği alındı, olay döneminde şüpheli havuzunda yer alan ve hayatını kaybeden 5 kişi için ise fethi kabir kararı verildi. İlk olarak, Çağla'nın evine biraz uzaklıkta yaşadığı belirlenen Lütfi Şerbetçi'nin Kilyos'taki mezarı açılarak DNA örneği alınıyor

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 15:21 Güncelleme:
        İstanbul Şişli’de 26 yıl önce okul dönüşü evinde vahşice katledilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturmayı derinleştiren peş peşe kritik adımlar atılıyor. Yıllardır faili meçhul kalan dosyada ilk kez fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Olay döneminde apartman çevresinde yaşayan komşulardan Lütfi Şerbetçi’nin Kilyos’taki mezarı açıldı. Ayrıca geçen hafta hızlanan soruşturmada mahallede tespit edilen bazı isimlerin kan örneği alınarak DNA karşılaştırılması yapılacak.

        MAHALLEDE GENİŞ KAPSAMLI KEŞİF YAPILDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde Çağla Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartman ve çevresinde geniş kapsamlı keşif yapıldı.

        Keşifte, Çağla’nın okuldan eve geliş güzergâhı tek tek incelendi. Apartman girişleri, merdiven boşlukları ve yıllar sonra ortaya çıkan tanıkların işaret ettiği noktalar yeniden değerlendirildi. Ayrıca apartmanın bodrum katındaki dairede de kriminal inceleme yapıldığı öğrenildi.

        BODRUM KATTA LÜMİNOL ÇALIŞMASI

        Soruşturma kapsamında dikkat çeken çalışmalardan biri de bodrum kattaki dairede gerçekleştirildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından dairede lüminol çalışması yapıldığı belirtildi. Yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerinin tespiti amacıyla yapılan çalışma, soruşturmanın hangi detaylar üzerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

        MAHALLEDEN İLK KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

        Yürütülen soruşturmada, olay döneminde mahallede yaşayan ve şüpheli olabilecek kişilerin isimleri tek tek çıkarıldı. Keşiften sonra DNA alımları için geçen hafta ilk kez düğmeye basıldı. Başlatılan soruşturmada tespit edilen isimlerden bazılarının kan örnekleri alındı. Alınan örneklerin, Çağla Tuğaltay’ın tırnak altında bulunan ve bugüne kadar kime ait olduğu belirlenemeyen DNA profiliyle karşılaştırılacağı belirtildi.

        Cinayet dosyasındaki en kritik deliller arasında ise Çağla’nın tırnak altından çıkan katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile mutfakta bulunan yabancı kişiye ait üç adet parmak izi yer alıyor.

        5 KİŞİ İÇİN FETHİ KABİR KARARI

        Aradan geçen 26 yıla rağmen DNA örneği ve parmak izlerinin kime ait olduğunun belirlenememesi üzerine soruşturma kapsamında dikkat çeken yeni bir karar alındı.

        O dönem şüpheli havuzunda yer aldığı ancak kendilerinden DNA örneği alınmadığı belirlenen ve daha sonra hayatını kaybeden 5 kişi hakkında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

        İLK MEZAR KİLYOS’TA AÇILDI

        Bu işlemlerden ilki, Çağla’nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını yıllarca öğrenemediği Lütfi Şerbetçi için gerçekleştirildi. Şerbetçi’nin, Çağla’nın evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan bir gecekonduda yaşadığı ve 2023 yılında hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Savcılıktan alınan izin sonrası Kilyos Mezarlığı’ndaki “376” numaralı mezar açıldı. Mezardan alınacak DNA örneklerinin, Çağla Tuğaltay’ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacağı öğrenildi.

        Mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin etrafını brandayla kapattığı mezarda örnek alma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        26 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayetinde atılan bu yeni adımlar, soruşturmada kritik bir döneme girildiği şeklinde değerlendiriliyor.

        LÜMİNOL ÇALIŞMASI NE DEMEK?

        Lüminol çalışması, olay yerinde çıplak gözle görülmeyen kan izlerini ortaya çıkarmak için yapılan adli inceleme yöntemidir.

        “Lüminol” adlı kimyasal madde, kandaki demirle tepkimeye girerek karanlık ortamda mavi ışık yayar. Böylece silinmiş ya da temizlenmiş kan izleri tespit edilmeye çalışılır. Bu yöntem özellikle cinayet soruşturmalarında delil bulmak için kullanılır.

