        Haberler Dünya İsrail ordusu, tarihinin "en yüksek bütçesini" talep etti | Dış Haberler

        İsrail ordusu, tarihinin "en yüksek bütçesini" talep etti

        İsrail ordusunun, devam eden askeri harcamaları finanse etmek amacıyla "ülke tarihinin en yüksek savunma bütçesi"ni talep ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:08 Güncelleme:
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi

        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 1,5 ay önce İran'la yaşanan çatışmalar gerekçesiyle Savunma Bakanlığı bütçesinin acilen artırılarak 48 milyar dolara yükseltildiği İsrail'de, askeri kanat, bütçenin 40 milyar şekel (yaklaşık 13,3 milyar dolar) daha artırılmasını istiyor.

        Bütçe artışı talebine, yoğun askeri saldırıların sürmesi, Suriye, Lübnan ve Gazze'deki faaliyetler ile İran'a yönelik olası bir askeri hareketlilik nedeniyle, ordunun üst düzey en yüksek hazırlık konumunda tutulma gerekliliği gerekçe gösterildi.

        Yeni talebin de kabul edilmesi durumunda 2026 yılı savunma bütçesinin 184 milyar şekele (yaklaşık 61,3 milyar dolar) ulaşarak "tarihi bir zirve" göreceği kaydedildi.

        MALİYE BAKANLIĞI: "BU BİR ÇILGINLIK"

        Maliye Bakanlığının bu bütçe artış talebine sert bir şekilde karşı çıkmasının beklendiği belirtildi.

        Savunma bütçesindeki devasa artış talebine tepki gösteren Maliye Bakanlığı yetkililerinin, durumu, "Bu bir çılgınlık, tüm vatandaşlar bunun bedelini yıllarca ödeyecek." sözleriyle eleştirdiği aktarıldı. Yetkililer, savunma sanayisine ve orduya aktarılacak fazladan her 1 milyar şekelin, eğitim, sağlık ve refah hizmetlerinden kesilmek zorunda kalacağını hatırlattı.

        Haberde, bütçeyi en çok zorlayan unsurların başında cephelerdeki saldırılar ile sayıları öngörülenin çok üzerine çıkan yedek askerlerin maliyeti olduğu ifade edildi.

        Buna göre, 2026 yılı bütçe planlamasında başlangıçta 40 bin yedek asker öngörülürken, İran ile yaşanan son gerilimin ardından silah altına alınan yedek asker sayısı 110 bine ulaştı ve bu durumun ek maliyeti yaklaşık 10 milyar doları buldu. Mevcut durumda da çeşitli cephelerde hâlen 100 bine yakın yedek askerin konuşlu olduğu belirtildi.

        İsrail ordusu yetkililerinin aktardığı verilere dayandırılan haberde, ordunun Lübnan'ın güneyindeki "güvenlik bölgesi" olarak adlandırılan alanda kalmasının günlük maliyetinin ise 33,3 milyon dolar olduğu kaydedildi.

