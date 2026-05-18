Habertürk
        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye'de yeni yol haritasına ihtiyaç var" açıklaması | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de yeni yol haritasına ihtiyaç var

        MHP lideri Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun da yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, "Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli" dedi

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:25 Güncelleme:
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine, örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli." dedi.

        MHP Lideri Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi'ne “Terörsüz Türkiye” hedefinde yeni yol haritası ve sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli." dedi.

        Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirten Bahçeli, "Bunu mümkün kılacak siyasi hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim TBMM 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' bu yönde önemli bir işlev görmüştür" ifadelerini kullandı.

        Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye, önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir." dedi.

        "UYGUN BİR STATÜ OLMALI"

        Yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksiliği yaşandığını belirten Bahçeli, “Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir. Parçalı yapılarla Terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır. Başından beri 'örgütün kurucu önderi' ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir." diye konuştu.

        “BARIŞ SÜRECİ VE SİYASALLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ"

        Bahçeli, "Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir." dedi.

        “KOORDİNATÖRLÜK, ÖRGÜTÜN TASFİYESİYLE SINIRLI KALACAKTIR”

        Koordinatörlük mekanizmasının tanım ve kapsamına ilişkin ayrıntıları da aktaran Bahçeli, “Bu statü örgütün feshiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır.” ifadelerini kullandı.

        Yeğeni Amine'yi, arsa fiyatını artırdığı için öldürmüş

        Antalya'da arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u (40) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren dayısı Ömer A. (63), satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiğini söyledi. (DHA)

        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Nişanlandılar
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
