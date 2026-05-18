        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak - Güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 07:12 Güncelleme:
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum ve dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 22°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 17°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 17°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 19°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 23°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 10°

        Hava sıcaklıklarının iç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum ve dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

