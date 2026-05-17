        Haberler Dünya ABD ve Çin'den ortak ticaret mutabakatı | Dış Haberler

        ABD ve Çin'den ortak ticaret mutabakatı

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik varılan mutabakatlara ilişkin açıklama yaptı. Ayrıca iki ülkenin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda "ortak hedeflerini teyit ettiklerini" bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 23:42
        ABD ve Çin'den ortak ticaret mutabakatı

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bir ABD Başkanı'nın 2017'den bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret sırasında, Başkan Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi ile çeşitli konularda mutabakata vardığı bildirildi.

        Anlaşmaya varılan konulara ilişkin bilgi verilen açıklamada, iki liderin ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla ABD-Çin Ticaret ve Yatırım Kurullarının oluşturulmasına karar verdiği aktarıldı.

        Açıklamada, Ticaret Kurulunun ABD ile Çin hükümetlerinin, hassas nitelik taşımayan mallara ilişkin ikili ticareti yönetmelerine olanak tanıyacağı, Yatırım Kurulunun ise yatırımlarla ilgili hususların ele alınması için hükümetler arası bir platform sağlayacağı kaydedildi.

        Trump’ın yüksek ücretli Amerikan istihdamını teşvik edecek ve ABD malları için yeni pazarlar açacak kapsamlı bir taahhüt paketine ilişkin müzakereleri tamamladığına işaret edilen açıklamada, söz konusu taahhütler hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada, Çin’in nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallere ilişkin tedarik zincirindeki aksaklıklara dair ABD’nin endişelerini gidereceği, ayrıca nadir toprak üretimi ve işleme ekipmanları ile teknolojilerinin satışına yönelik yasaklar veya kısıtlamalar konusundaki ABD endişelerini ele alacağı ifade edildi.

        Çin'in, Çinli havayolu şirketleri adına, Amerikan yapımı 200 adet Boeing uçağının alımını onayladığı kaydedilen açıklamada, bunun ABD imalat sektöründe yüksek ücretli ve yüksek nitelikli istihdam yaratacağı vurgulandı.

        Açıklamada, Çin’in Ekim 2025’te verdiği soya fasulyesi alım taahhütlerine ek olarak, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında ABD tarım ürünlerinden yılda en az 17 milyar dolarlık alım yapacağı bildirildi.

        Çin'in ABD sığır eti ürünlerinin pazara erişimini yeniden sağladığına değinilen açıklamada, ülkenin kuş gribinden ari olduğu tespit edilen ABD eyaletlerinden kümes hayvanı ithalatına da yeniden başladığı kaydedildi.

        ÇİN, ABD'YE ZİYARETTE BULUNACAK

        Açıklamada, "Başkan Trump ve Başkan Şi, ABD ve Çin'in adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişki kurması gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Başkan Trump, Şi'yi sonbaharda Washington'a yapacağı ziyarette ağırlayacak." ifadesi kullanıldı.

        Pekin'deki görüşmede ele alınan konuların sıralandığı açıklamada, "Başkan Trump ve Başkan Şi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusundaki ortak hedeflerini teyit etti." denildi.

        Açıklamada, iki liderin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda da "hemfikir olduğu", Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çağrısında bulunduğu, hiçbir ülke veya kuruluşun geçiş ücreti almasına izin verilemeyeceği konusunda anlaştığı kaydedildi.

        Açıklamada, ABD ve Çin’in bu yılın ilerleyen aylarında düzenlenecek G20 ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvelerine ev sahipliği süreçlerinde “birbirini destekleyeceği” bilgisine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

