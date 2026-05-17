        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında

        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında

        Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti, durumu ağır 1 kişi ise tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 20:46 Güncelleme:
        Aksaray merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

