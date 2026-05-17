        Haberler Dünya İran basını: ABD İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü | Dış Haberler

        İran basını: ABD İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü

        İran basınında yer alan haberlerde, ABD'nin müzakerelerin başlaması için İran'dan nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması ve savaşın sona ermesinin müzakere edilmesi dahil 5 temel şartı bulunduğu iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 13:34 Güncelleme:
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"

        ABD, İran’a müzakereler için biri hariç ülkedeki tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulmasını da içeren şartlar sundu.

        İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre ABD, İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü.

        ABD’nin İran’a ilettiği şartlar; ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran’daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye teslim edilmesi, İran’ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı.

        İran ise müzakere şartlarını, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı.

        Kabine yarın toplanıyor
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
