        Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın! 1 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın! 1 ölü, 6 yaralı

        Kahramanmaraş'ta bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 13:09 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı

        Kahramanmaraş'ta şantiye alanında yatakhane bölümünde çıkan yangında 1 işçi öldü, 6 işçi de yaralandı.

        DHA'daki habere göre olay; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı.

        ALEVLER BİNAYI SARDI

        Yatakhaneden alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

        Büyükçekmece'de bıçaklanarak hayatını kaybeden çocuğun babası konuştu: "Bunlar çok ağır ceza almalı"

        Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel konuştu. Acılı baba, "Bunlar çok ağır ceza almalı. Yeni kanunlar gelmeli, anne ve babaları da yargılanmalı. Ailesi gelip bizden özür bile dilemediler" dedi. (İHA)

