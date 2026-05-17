Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın! 1 ölü, 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. Yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 17 Mayıs 2026 - 13:09
Kahramanmaraş'ta şantiye alanında yatakhane bölümünde çıkan yangında 1 işçi öldü, 6 işçi de yaralandı.
DHA'daki habere göre olay; Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. Bir konut şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhanede sabah saatlerinde yangın çıktı.
ALEVLER BİNAYI SARDI
Yatakhaneden alevler yükselirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 15 araç ve 40 personelle yaptığı 3 saatlik çalışma sonunda alevler kontrol altına alındı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.
