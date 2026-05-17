        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı

        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Hattı'nın Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık." dedi

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 13:03 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’nin son halkası Arnavutköy-Halkalı Hattı’nda devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

        Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. İstanbul Havalimanı – Halkalı Hattı’nın ise 14 kilometrelik Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık.” dedi.

        17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı kesimindeki çalışmalarda sona yaklaştıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “İstasyonlarda ince işleri bitirdik, peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu an son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız. ” bilgisini paylaştı.

        HALKALI-GAYRETTEPE 57 DAKİKAYA DÜŞECEK

        Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile Fenertepe İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.

        Halkalı İstasyonunda ise hattın Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ile MARMARAY ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arası 57 dakikaya, Küçükçekmece-Kemerburgaz süresi 50 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası ise 48 dakikaya düşecek.”

        Kabine yarın toplanıyor
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        İhtiyaç ve prestij meselesi
