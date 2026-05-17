        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

        Şampiyon Galatasaray sezonun son maçına çıkıyor!

        2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 09:38 Güncelleme:
        1

        Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        2

        Süper Lig'de son maça en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, topladığı 77 puanla şampiyonluğunu geçen hafta ilan etti.

        Geride kalan 33 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 32 puanla 14. sırada yer aldı.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        3

        GALATASARAY'DA 3 EKSİK

        Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nijeryalı Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Brezilyalı Gabriel Sara ile Kolombiyalı Yaser Asprilla, Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.

        4

        OKAN BURUK ROTASYONA GİDEBİLİR

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa karşısında rotasyona gitmesi bekleniyor.

        Tecrübeli çalıştırıcının, sezon boyunca daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

        5

        BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

        Dış sahadaki 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı.

        Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
