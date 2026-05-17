        Haberler Dünyadan Demi Moore Cannes'da pembeye büründü

        Demi Moore Cannes'da pembeye büründü

        79. Cannes Film Festivali'nin açılışından bu yana katıldığı tüm galalarda en çok dikkat çeken isim olmayı başaran Demi Moore, dün akşamki galada baştan aşağı pembeye büründüğü stil tercihiyle kameraların odağındaydı

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 09:57
        Cannes Film Festivali'nin jüri üyesi olan Demi Moore, şimdiye dek her katıldığı galanın en çok parlayan yıldızı olmayı başardı. Dün de 'Paper Tiger' filminin galasında, kırmızı halıda öne çıkarak göz alıcı bir moda gösterisi sergiledi.

        63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, ön tarafında dev bir fiyonk bulunan parlak pembe bir balo elbisesi tercih etti.

        Moore, pembe kurdeleli topuklu ayakkabıları ve elmas küpeleriyle kombinini tamamladı.

        Festivalin açılış basın toplantısında konuşan Moore, "Bu çok güzel bir deneyim ve sinemayla, sinema sevgisiyle çevrili olmak, bu sevgiyi paylaşan insanlarla birlikte olmanın verdiği keyif tarifsiz" demişti.

        "Kendimi son derece onurlandırılmış hissediyorum" diyen oyuncu, "Çok heyecanlıyım. Gerçekten de yetişkin bir karakteri canlandıracak küçük bir çocuk gibi hissediyorum" ifadesini kullanmıştı.

        Moore, "Daha önce Cannes Film Festivali'ne sadece bir kez katılmıştım ve o da birinin davetlisi olarak olmuştu. Dolayısıyla bugün burada oturuyor olmak benim için gerçekten çok büyük bir onur" diye eklemişti.

        Moore, Cannes'ın açılışından bu yana katıldığı galalarda kırmızı halının en çok dikkat çeken ismi olmayı başardı.

        Oyuncu, canlı renk seçimleriyle cesur stil tercihlerini tüm dünyaya gösterdi.

        'Paper Tiger' galasında Moore'a krem ​​rengi, uçuşan bir elbise içinde, elleri karnında pozlar veren Barbara Palvin eşlik etti.

        Victoria's Secret meleği, eşi Dylan Sprouse ile ilk çocuklarını bekliyor. Ünlü model, hamilelik haberini ilk kez önceki günlerde çıktığı Cannes kırmızı halısında duyurdu.

        Cate Blanchett de siyah, kare yakalı bir elbiseyle sade bir tarz tercih ederek etkinliğe katıldı.

        Film başrol oyuncularından Adam Driver'a, tamamen deri bir kıyafet tercih eden eşi Joanne Tucker eşlik etti.

        Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın 'Marriage Story'de birlikte rol aldıktan sonra ilk kez yeniden bir araya geldikleri 'Paper Tiger' filminin Cannes galasına Scarlett Johansson katılmadı.

