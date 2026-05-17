Önce galeri sonra evleri kundaklanan ailenin bu kez de işletmeleri kurşunlandı

Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; yavaş adımlarla gelip silahını çıkardı. Restoranda müşteri varken defalarca tetiğe bastı. Saldırgan kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Beşiktaş Balmumcu'da oto galerideki lüks araçları yakılan, Levent'teki villaları kurşunlanan son olarak da Kağıthane'deki annelerinin evine ateş açılan ailenin kabusu bitmiyor.

Başlarına musallat olan yeni nesil çete bu kez çiftin Bebek'teki işyerini hedef aldı. Silahlı saldırgan restoranın önüne yaya olarak geldi. Montunun içinde silah vardı. Restorana yaklaşıp peşpeşe tetiğe bastı.

O sırada müşteriler büyük korku ve panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. Saldırgan ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi Silah sesini duyan polisler harekete geçti. Saldırganı Bebek yokuşuna çıkarken kıskıvrak yakaladı.

Saldırgan tutuklandı. Olaydan 1 hafta sonra aynı yerde dolaşan silahlı 4 kişi güvenlik görevlileri tarafından yakaladı.