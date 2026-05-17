Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eurovision Şarkı Yarışması’nı Bulgaristan kazandı | Dış Haberler

        Eurovision Şarkı Yarışması’nı Bulgaristan kazandı

        Reuters'ın haberine göre; Bulgaristan, Eurovision Şarkı Yarışması'nı ilk kez kazandı. İsrail ise halk oylamasında aldığı puanlarla ikinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 04:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eurovision Şarkı Yarışması'nı Bulgaristan kazandı

        Avrupa’nın yanı sıra farklı ülkelerden pop müzik sanatçılarının katıldığı, genellikle renkli ve eğlenceli atmosferiyle bilinen yarışma, bu yıl 70. yılında krizle karşı karşıya kaldı. Krizin nedeni ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıydı.

        İspanya, Hollanda ve İrlanda’nın yanı sıra İzlanda ve Slovenya’nın kamu yayıncıları, İsrail’in yarışmaya katılımını protesto ederek organizasyonda yer almadı.

        İsrail ise kendisine yönelik küresel bir karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti. Buna rağmen ülkenin final performansı, salı günkü yarı finalin aksine belirgin protestolarla kesintiye uğramadı.

        BULGARİSTAN'IN ŞARKISININ ANLAMI TARTIŞMA KONUSU OLDU

        Bulgaristan’ı temsil eden sanatçı Dara’nın seslendirdiği “Bangaranga” adlı hareketli dans şarkısı, siyasi mesajlardan uzak durdu. Güçlenme ve geceye teslim olma temalarını işleyen şarkının anlamı ise birçok kişi tarafından belirsiz bulundu.

        REKLAM

        Dara, sonuçların beklendiği “green room” bölümünde şarkının anlamına ilişkin soruya, “Bangaranga herkesin içinde hissettiği bir duygu. Aşkı seçtiğiniz ve korkmadığınız anı anlatıyor” yanıtını verdi.

        Dara, “Bu özel bir enerji. Doğa ve evrenle bütünleştiğinizde, istediğiniz her şey olabileceğinizi ve her şeyin mümkün olduğunu hissediyorsunuz” dedi.

        İSRAİL YUHALANDI

        İsrail’in yarışmadaki üç dilli aşk şarkısı “Michelle”, geçen yıl 7 Ekim saldırısından sağ kurtulan bir kişinin seslendirdiği parçaya kıyasla daha az tartışma yarattı.

        Ancak halk oylamasında aldığı yüksek puanlarla sekizinci sıradan hızla yükselmesi sırasında salondan yuhalama sesleri duyuldu.

        İsrail, 2025 yılında olduğu gibi yine ikinci sırada yer aldı ancak bu yıl kazanana puan olarak daha uzak kaldı.

        Bu yılın favorileri arasında, kemancı Linda Lampenius ile pop şarkıcısı Pete Parkkonen’in sahne aldığı Finlandiya’nın “Liekinheitin” (Alev Makinesi) adlı şarkısı ile Avustralyalı pop yıldızı Delta Goodrem’in seslendirdiği “Eclipse” yer aldı.

        REKLAM

        Yarışmayı Avustralya dördüncü, Finlandiya ise altıncı sırada tamamladı.

        İSRAİL'E UYARI

        İsrail devlet televizyonu KAN’a, yarışmacı Bettan’ın oy isteme konusunda aşırıya kaçtığı gerekçesiyle çevrim içi yayımlanan videolar nedeniyle bir hafta önce organizatörler tarafından resmi uyarı verildi. Benzer bir tartışma geçen yıl da yaşanmıştı.

        KAN ise kurallara uyduklarını ve videoların derhal kaldırıldığını açıkladı.

        Boykotlar nedeniyle yarışmadaki ülke sayısı 35’e düştü. Bu sayı, 2003’ten bu yana en düşük katılım olarak kaydedildi. Geçen yıl yaklaşık 166 milyon kişinin izlediği yarışmanın küresel televizyon izlenmesinin de önemli ölçüde düşmesinin beklendiği ifade edildi.

        Yarışmanın düzenlendiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da atmosferin gergin ve sakin olduğu belirtildi.

        Polis, cumartesi günü spontane protestolara karşı hazırlıklı olduklarını ancak beklenen “abluka ve organizasyonu aksatma girişimlerinin” yaşanmadığını açıkladı.

        REKLAM

        Salı günkü yarı final sırasında kısa süreli bir protesto yaşandı. Bir gösterici televizyon mikrofonlarının duyabileceği mesafede “Soykırımı durdurun” ve “Özgür Filistin” sloganları attı. Gösterici ve beraberindeki üç kişi programı aksattıkları gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        PATLAMA ANI KAMERADA

        Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.(DH...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu