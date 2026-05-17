Eurovision Şarkı Yarışması’nı Bulgaristan kazandı

Avrupa’nın yanı sıra farklı ülkelerden pop müzik sanatçılarının katıldığı, genellikle renkli ve eğlenceli atmosferiyle bilinen yarışma, bu yıl 70. yılında krizle karşı karşıya kaldı. Krizin nedeni ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıydı.

İspanya, Hollanda ve İrlanda’nın yanı sıra İzlanda ve Slovenya’nın kamu yayıncıları, İsrail’in yarışmaya katılımını protesto ederek organizasyonda yer almadı.

İsrail ise kendisine yönelik küresel bir karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti. Buna rağmen ülkenin final performansı, salı günkü yarı finalin aksine belirgin protestolarla kesintiye uğramadı.

BULGARİSTAN'IN ŞARKISININ ANLAMI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bulgaristan’ı temsil eden sanatçı Dara’nın seslendirdiği “Bangaranga” adlı hareketli dans şarkısı, siyasi mesajlardan uzak durdu. Güçlenme ve geceye teslim olma temalarını işleyen şarkının anlamı ise birçok kişi tarafından belirsiz bulundu.

Dara, sonuçların beklendiği “green room” bölümünde şarkının anlamına ilişkin soruya, “Bangaranga herkesin içinde hissettiği bir duygu. Aşkı seçtiğiniz ve korkmadığınız anı anlatıyor” yanıtını verdi.

Dara, “Bu özel bir enerji. Doğa ve evrenle bütünleştiğinizde, istediğiniz her şey olabileceğinizi ve her şeyin mümkün olduğunu hissediyorsunuz” dedi.

İSRAİL YUHALANDI

İsrail’in yarışmadaki üç dilli aşk şarkısı “Michelle”, geçen yıl 7 Ekim saldırısından sağ kurtulan bir kişinin seslendirdiği parçaya kıyasla daha az tartışma yarattı.

Ancak halk oylamasında aldığı yüksek puanlarla sekizinci sıradan hızla yükselmesi sırasında salondan yuhalama sesleri duyuldu.

İsrail, 2025 yılında olduğu gibi yine ikinci sırada yer aldı ancak bu yıl kazanana puan olarak daha uzak kaldı.

Bu yılın favorileri arasında, kemancı Linda Lampenius ile pop şarkıcısı Pete Parkkonen’in sahne aldığı Finlandiya’nın “Liekinheitin” (Alev Makinesi) adlı şarkısı ile Avustralyalı pop yıldızı Delta Goodrem’in seslendirdiği “Eclipse” yer aldı.

Yarışmayı Avustralya dördüncü, Finlandiya ise altıncı sırada tamamladı.

İSRAİL'E UYARI

İsrail devlet televizyonu KAN’a, yarışmacı Bettan’ın oy isteme konusunda aşırıya kaçtığı gerekçesiyle çevrim içi yayımlanan videolar nedeniyle bir hafta önce organizatörler tarafından resmi uyarı verildi. Benzer bir tartışma geçen yıl da yaşanmıştı.

KAN ise kurallara uyduklarını ve videoların derhal kaldırıldığını açıkladı.

Boykotlar nedeniyle yarışmadaki ülke sayısı 35’e düştü. Bu sayı, 2003’ten bu yana en düşük katılım olarak kaydedildi. Geçen yıl yaklaşık 166 milyon kişinin izlediği yarışmanın küresel televizyon izlenmesinin de önemli ölçüde düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Yarışmanın düzenlendiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da atmosferin gergin ve sakin olduğu belirtildi.

Polis, cumartesi günü spontane protestolara karşı hazırlıklı olduklarını ancak beklenen “abluka ve organizasyonu aksatma girişimlerinin” yaşanmadığını açıkladı.

Salı günkü yarı final sırasında kısa süreli bir protesto yaşandı. Bir gösterici televizyon mikrofonlarının duyabileceği mesafede “Soykırımı durdurun” ve “Özgür Filistin” sloganları attı. Gösterici ve beraberindeki üç kişi programı aksattıkları gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.