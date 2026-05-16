Konya'da olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, bir kişi tartışma sonrası çıkan kavgada, anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Adrese gelen ekipler 3 katlı binanın birinci katındaki daireye girdi. Ekipler anne ve babayı kanlar içerisinde buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI OĞULLARI ÇIKTI

Olayın şüphelisinin, çiftin çocukları olduğu öğrenilen C.D.'nin adrese yakın sokak üzerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.