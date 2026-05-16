        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Icardi ile görüşmemiz var

        Dursun Özbek: Icardi ile görüşmemiz var

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'taki kupa töreninin ardından şampiyonluk coşkusunu Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde yaşadı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyan Icardi hakkında, "Icardi ile görüşmemiz var. Kendisi, bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz" dedi. Dursun Özbek, kupa törenine hiçbir TFF temsilcisinin katılmamasıyla ilgili olarak ise, "Bilmiyorum, gelmediler. Bekledik, gelmediler" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        "Icardi ile görüşmemiz var"

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğun camianın birlikteliğinin eseri olduğunu söyledi.

        Başkan Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen kutlamanın ardından şampiyonluk kupasıyla Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'ne geldi. Lokal önünde Özbek'i dernek başkanı Metin Sinan Aslan karşıladı.

        "DOYA DOYA KUTLASINLAR"

        Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı, stat tıklım tıklımdı. Çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğun ve 4 sene üst üste şampiyon olmanın keyfini çıkardık. Bütün camiaya 'kutlu olsun' diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmemizin, sevgi ikliminin eseridir. Galatasaraylılara kutlu olsun, 26. şampiyonluğu doya doya kutlasınlar." diye konuştu.

        "ICARDI BİZİM İKONUMUZ"

        Özbek, sözleşmesi sona eren takım kaptanı Mauro Icardi ile görüşeceklerini dile getirerek, "Icardi ile görüşmemiz var. Kendisi, bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi." dedi.

        Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonundan bir yetkilinin kupa takdimi için RAMS Park'a gelmemesiyle ilgili, "Bilmiyorum, gelmediler. Bekledik, gelmediler." ifadelerini kullandı.

        "HEDEFİMİZ 27. ŞAMPİYONLUK"

        Yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladıklarını aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezon da ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu önce stadımızda kutlayacağız, sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Bugün 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz, Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle mutluluğumuzu paylaşacağız." şeklinde görüş belirtti.

        Metin Sinan Aslan ise kupanın Cemiyet'e gelmesinin bir gelenek olduğuna değinerek, "Başkanımız da bizi onore etti ve kupayı yine buraya getirdi. Çok mutluyuz. İnşallah seneye Avrupa'da daha büyük başarıyla Dursun ağabey başkanlığını taçlandıracak." diye konuştu.

