Sıcaklık batıda artıyor... Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
MGM'den alınan son dakika hava durumu bilgilerine göre bugün, yurdumuzun batı ve doğu kesimleri ile kıyı Ege'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 26, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu
KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 23, Parçalı çok bulutlu
DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 25, Parçalı ve çok bulutlu