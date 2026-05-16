Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 26, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu

KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 23, Parçalı çok bulutlu

DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 25, Parçalı ve çok bulutlu