        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Hava durumu İstanbul | Meteoroloji saat verdi batıda ve doğuda yağış var | Son dakika haberleri

        Sıcaklık batıda artıyor... Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu bilgilerine göre bugün, yurdumuzun batı ve doğu kesimleri ile kıyı Ege'de sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 07:02 Güncelleme:
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İzmir ve Aydın kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu

        KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu

        MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 23, Parçalı çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 25, Parçalı ve çok bulutlu

