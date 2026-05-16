        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Trafikte kafa atan kadın fenomene ağır ceza | İstanbul haberleri | Son dakika haberleri

        Trafikte hemcinsine kafa atan kadın fenomene ağır ceza!

        İstanbul'da, trafikte tartıştığı kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan sosyal medya fenomeni Hülya Sönmez'e, polis ekiplerinin çalışması sonucu 180 bin TL para cezası uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan fenomenin aracı trafikten men edildi

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 10:43 Güncelleme:
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!

        İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde edinilen bilgilere göre, sosyal medyada "Kelebek Sarsılmaz" ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez, trafikte başka bir kadın sürücüyle tartıştı.

        ARAÇTAN İNİP KADINA KAFA ATTI

        Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen Sönmez’in, kadın sürücüye kafa attığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

        KADIN SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

        Yaşanan olay sonrası kadın sürücünün karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Görüntüleri inceleyen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

        180 BİN TL CEZA UYLGULANDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda Hülya Sönmez yakalandı. Araçtan inerek saldırıda bulunduğu belirlenen sosyal medya fenomenine toplam 180 bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

        ARAÇ 2 AY TRAFİKTEN MEN

        Ayrıca şahsın kullandığı aracın da 60 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

        Öte yandan saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın araçtan inerek kadın sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

