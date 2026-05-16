Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun boşandı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, Gemlik Adliyesi'nde tek celsede boşandı. Oyuncu çiftin, 8 yıllık evlilikleri sessiz sedasız bitti
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 12:48
2018'de hayatlarını birleştiren Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, evliliklerini sonlandırdı. Çiftin, pazartesi günü Bursa Gemlik Adliyesi'nde sessiz sedasız yollarını ayırdığı ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; mahkeme, çiftin 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel'in velayetini anne Cansu Tosun'a verdi.
