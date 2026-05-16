        Haberler Dünya Son dakika: Rus lider Putin Çin'e gidiyor | Dış Haberler

        Trump'ın hemen ardından Rus lider Putin de Çin'e gidiyor

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'i 19-20 Mayıs tarihlerinde ziyaret edeceğini duyurdu. Putin'in ziyaretinin ABD Başkanı Trump'ın 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ziyaretin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 09:22
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceği bildirildi.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs'ta Pekin'i ziyaret edeceği belirtildi.

        Ziyarette, Putin ve Xi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı.

        Açıklamada, Putin ve Xi'nin "2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları" adlı etkinliğin açılış törenine katılacağı ve görüşmelerin ardından üst düzey ortak bildiri ile hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer bazı ikili belgelerin imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

        Putin ve Xi, son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi.

        Putin'in Çin ziyaretinin ABD Başkanı Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinden hemen sonra gerçekleşecek olması dikkat çekti.

