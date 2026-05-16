Kule aslında tartışmalı bir yapıydı

Bugün Paris’in simgesi olarak görülen Eyfel Kulesi, inşa edildiği ilk yıllarda herkes tarafından sevilen bir yapı değildi. Dönemin bazı sanatçıları ve yazarları kuleyi çirkin buluyor, şehrin görüntüsünü bozduğunu düşünüyordu.

Aynı dönemde gazetelerde kulenin bakım maliyetlerinin yüksek olduğuna dair haberler de çıkıyordu çünkü yapı başlangıçta kalıcı olması planlanmadan inşa edilmişti ve sökülmesi zaman zaman ciddi şekilde tartışılıyordu.

Dolandırıcı Victor Lustig ise tam olarak bu ortamı fırsata çevirdi.

