        Dünyanın en ünlü yapısını sattı: Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi

        Dünyanın en ünlü yapısını sattı: Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikâyesi

        1925 yılında bir dolandırıcı, kendini Fransız devlet yetkilisi gibi tanıtıp Eyfel Kulesi'ni gizlice satılacağını söyledi. Dönemin gerçek tartışmalarını fırsata çeviren Victor Lustig, hazırladığı sahte toplantılar ve belgelerle iş insanlarını kandırmayı başardı. Tarihin en ünlü dolandırıcılık hikâyelerinden biri böyle başladı.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 07:37 Güncelleme:
        1925 yılında Paris’te yaşanan bir dolandırıcılık olayı, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ dünyanın en şaşırtıcı hikâyeleri arasında gösteriliyor çünkü bir adam, dünyanın en ünlü yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'ni satmayı başardı! Üstelik insanlar buna gerçekten inandı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Kule aslında tartışmalı bir yapıydı

        Bugün Paris’in simgesi olarak görülen Eyfel Kulesi, inşa edildiği ilk yıllarda herkes tarafından sevilen bir yapı değildi. Dönemin bazı sanatçıları ve yazarları kuleyi çirkin buluyor, şehrin görüntüsünü bozduğunu düşünüyordu.

        Aynı dönemde gazetelerde kulenin bakım maliyetlerinin yüksek olduğuna dair haberler de çıkıyordu çünkü yapı başlangıçta kalıcı olması planlanmadan inşa edilmişti ve sökülmesi zaman zaman ciddi şekilde tartışılıyordu.

        Dolandırıcı Victor Lustig ise tam olarak bu ortamı fırsata çevirdi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Kendini devlet yetkilisi olarak tanıttı

        Victor Lustig, Paris’teki büyük hurdacılık şirketlerinin temsilcilerine gizli davetler gönderdi. Kendini Fransız hükümetinde çalışan üst düzey bir yetkili gibi tanıttı.

        Toplantılar şehrin lüks otellerinden birinde yapıldı. Bu ayrıntı özellikle önemliydi. Çünkü Lustig yalnızca sahte belgeler kullanmıyor, aynı zamanda resmî ve güvenilir bir atmosfer oluşturmaya çalışıyordu.

        Toplantıda hükümetin Eyfel Kulesi'ni gizlice satmayı planladığını söyledi. Kamuoyunun tepki göstermemesi için sürecin tamamen gizli yürütüldüğünü anlattı.

        O dönemde kuleyle ilgili gerçek tartışmalar olduğu için anlattıkları birçok kişiye mantıklı geldi.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Hedefini dikkatlice seçti

        Toplantıya katılan iş insanları arasında André Poisson adlı bir hurdacı da vardı. Kaynaklara göre Poisson, Paris’in büyük iş çevrelerinde kendini kanıtlamaya çalışan biri olarak görülüyordu.

        Victor Lustig bunu fark etti ve özellikle onun üzerine yoğunlaştı.

        Lustig yalnızca sahte belgeler hazırlamakla kalmadı, aynı zamanda kendisinin rüşvet bekleyen bir devlet görevlisi olduğunu da ima etti.

        Eyfel Kulesi'ni satın aldığını sandı

        André Poisson sonunda anlaşmayı kabul etti ve büyük miktarda ödeme yaptı. Ancak ortada gerçek bir satış yoktu.

        Parayı alan Victor Lustig kısa süre içinde Paris’ten kaçtı.

        Olayın en dikkat çekici yanlarından biri ise mağdurun tepkisi oldu. Kaynaklara göre Poisson, kandırıldığını hemen polise bildirmedi. Çünkü kamuoyunda küçük düşmek istemiyordu.

        Bu durum Lustig’in rahatça ortadan kaybolmasını sağladı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Yıllar sonra bile konuşulmaya devam etti

        Victor Lustig’in Eyfel Kulesi dolandırıcılığı yıllar içinde tarihin en ünlü sahtekârlık hikâyelerinden biri haline geldi.

        Olay bugün hâlâ hem tarih araştırmalarında hem de dolandırıcılık dosyalarında sık sık anılıyor. Çünkü hikâyenin en şaşırtıcı tarafı değişmiyor:

        İnsanlar, dünyanın en tanınan yapılarından birinin gizlice satılabileceğine gerçekten inanmıştı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        Haber kaynak: Resmî Eyfel Kulesi sitesi, Smithsonian Magazine, France Today

