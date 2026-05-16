MEVSİMLER ALTÜST OLDU

1816 yılına gelindiğinde dünyanın birçok bölgesinde alışılmış mevsim düzeni tamamen bozuldu. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da sıcaklıklar normalin çok altına indi.

ABD’nin bazı bölgelerinde haziran ayında kar yağdı. Temmuz ve ağustos aylarında bile don olayları görüldü. Tarlalardaki ürünler bir gecede yok oldu. Çiftçiler ne ekeceklerini bilemez hale geldi.

Dönemin kayıtlarına göre, insanlar yaz aylarında yeniden soba yakmak zorunda kaldı. Özellikle New England bölgesinde insanlar, o yılı “Eighteen Hundred and Froze to Death” yani “Donarak Ölünen Yıl” olarak anmaya başladı.

Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur