Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı! Rubik Küp'ü icat eden kişi çözmeyi başaramadı: Erno Rubik'in bir ay süren mücadelesi!

MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN TASARLANDI

Takvimler 1974 yılını gösterdiğinde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mimarlık ve tasarım profesörü olarak görev yapan Erno Rubik, öğrencilerinin üç boyutlu uzayı daha iyi kavrayabilmesi için yeni bir materyal arayışındaydı. Birbirine bağlı ahşap bloklardan oluşan ve her yöne dönebilen bir mekanizma geliştirdi. Başlangıçtaki hedefi sadece görsel ve dokunsal bir eğitim aracı yaratmaktı.