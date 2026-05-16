Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor - Haberler

        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor

        Yeşilay Danışma Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Dr. Süreyya Kitapçıoğlu, sosyal medya platformlarının kumar makinesi gibi tasarlandığını ve pek çok kişinin kısa videoları izlerken kumardaki gibi zaman algısını kaybettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor

        Sosyal medya platformlarında son dönemde artan kısa video içerik izleme alışkanlığı olumsuz sonuçlara neden oluyor.

        Çin'de bir üniversite tarafından yapılan "Cep telefonundaki kısa video kullanımının dikkat işlevlerini olumsuz etkilemesi: Bir EEG çalışması" makalesine göre, kısa video bağımlılığı eğilimi yüksek olan kişilerde, beynin "yönetici kontrol" mekanizmalarını yansıtan prefrontal bölgedeki teta dalgası gücünde belirgin bir azalma görüldüğü belirtildi. Makaleye göre, bu durum kişilerde dikkati toplama yeteneğini azaltırken bu videoları çok fazla izleyenler, dürtülerini kontrol etmekte de zorlanabiliyor.

        "KUMARDAKİ GİBİ ÖDÜL DÖNGÜLÜ BİR YAPIYA SAHİP"

        Yeşilay Danışma Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Dr. Süreyya Kitapçıoğlu​​​​​​​, sosyal medya platformlarının kurgusal olarak birbirine benzediklerini belirtti.

        REKLAM

        Kitapçıoğlu, bu platformların kumardaki gibi ödül döngülü bir yapıya sahip olduklarını vurgulayarak, kişilerin karşılarına çıkan videolarda bir belirsizlik olduğuna ve bu sistemin kimi zaman kişilerin ilgisini çeken videolarla kimi zaman da farklı alanlardan videolarla beyindeki ödül sistemini uyardığını bunun da kişiyi beklentiye soktuğunu anlattı.

        Kullanıcılar bir video hakkında ilgimi çekmiyor dese bile o videoların karşılarına çıkmaya devam edebileceğini söyleyen Kitapçıoğlu, "Sık aralıklı pekiştireç yöntemiyle ödül sistemini çalıştırıyor. Bu da aslında kişinin orada o esnada daha fazla vakit geçirmesini sağlıyor. Daha fazla vakit geçirdikçe de zaman algısı ortadan kayboluyor. Kumar oynayan insanların ne kadar süre oynadığını hatırlamaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da bağımlılık döngüsüne dönüşüyor" diye konuştu.

        Kitapçıoğlu, çocuk ve gençlerde ciddi anlamda bir dikkat problemi olduğuna değinerek, okullarda öğretmenlerin ve çocukların dikkat ile ilgili zorluk yaşadığını anlattı.

        GÜNDELİK İŞLERDEN SIKILMALAR ARTIYOR

        Pek çok kişinin uzun süreli mesai gerektiren işlerden kaçındığına vurgu yapan Kitapçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herhangi bir dijital ekosistemde siz o ortamın içine girdiğinizde birden fazla uyaran alır zihin. Yani aynı anda nöronların birden fazla uyarana maruz kaldığını düşünmenizi isterim. Siz oradan uzaklaştığınızda sizin işinizle ilgili o kadar uyaran olmayacaktır. Yani bir kalem kağıtla işiniz olduğunda tek bir uyarana sahipsiniz. Zihin de o kadar çok uyarana maruz kaldıktan sonra diğer işte çok çabuk sıkılır.

        Bu çocuklar için de geçerli. Çocuk kısa bir video izliyor ve çok fazla uyarana maruz kalıyor. Sonrasında aynı çocuğa siz matematik çalıştırmaya kalktığınızda sadece kitap, defter ve sayılar var. Uyaran video izleme sürecindeki kadar çok olmadığı için çocuk sıkılmaya başlıyor."

        Kitapçıoğlu, dijital dünyanın insan hayatına yerleştiğine bu yüzden de dijitali tamamen bırakmak gibi bir çözümün olmadığına değinerek, dijital dünyada geçirilen süreden ziyade dijital dünyada hangi içeriklerin hangi amaçla tüketildiğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

        HARCANAN SÜREDEN ÇOK HANGİ AMAÇLA VAKİT GEÇİRDİĞİ ÖNEMLİ

        Kitapçıoğlu, "Sağlıklı kullanıcıyla bağımlı kullanıcının süreleri hemen hemen aynı. Yapılan çalışmalar kullanım süresi ile ilgili benzer rakamları gösteriyor bize. Ama arada çok temel bir fark var. O da hangi zaman diliminde hangi amaçla kullandığım. Yani işlevselliği. Ben işimi gücümü bırakıp sosyal medyayla ilgileniyorsam orada bir saat bile belki benim için tehlikeli. Ama işimi gücümü bitirdikten ve ailemle ilgilendikten sonra 3 saat de kullansam bir problem yok. Yani burada aslında onu hayatımın neresine yerleştirdiğim ve hangi amaçla kullandığıma bakmam gerekiyor. Belki de çocuklarda da hangi ihtiyacı karşıladığına yönelik bir farkındalığa da ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Xi-Trump zirvesinde kritik konu Tayvan

        Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları