        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Gençlerbirliği ikas Eyüpspor Bitexen Antalyaspor Süper Lig'de hangi takım küme düşecek? İşte o ihtimaller

        Süper Lig'de hangi takım küme düşecek? İşte o ihtimaller

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında ligden düşecek son takımın belirleneceği maçlarda Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor kümede kalma savaşı verecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 13:06 Güncelleme:
        1

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında ligde kalma savaşı veren takımların maçları kıran kırana mücadeleye sahne olacak.

        2

        Geçtiğimiz hafta Kayserispor ve Fatih Karagümrük lige veda eden takımlar oldu.

        3

        Küme düşme tehlikesi bulunan takımlardan 29 puanlı Antalyaspor sahasında Kocaelispor ile, 31 puanlı Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        4

        Ligde 32 puana sahip Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk edecek. Aynı puandaki Eyüpspor ise Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

        5

        ANTALYASPOR'UN TEK UMUDU GALİBİYET

        Antalyaspor, Kocaelispor'a karşı kaybeder veya berabere kalırsa lige veda edecek. Akdeniz ekibi kazandığı takdirde üst basamakta bulunan takımların puan kaybetmesini bekleyecek.

        6

        İKİLİ, ÜÇLÜ, DÖRTLÜ AVERAJ HESAPLARI YAPILABİLİR

        Antalyaspor'un, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Son hafta maçlarında alınacak skorlara göre ikili, üçlü veya dörtlü averaj durumu da hesaba katılabilir.

        7

        DÖRTLÜ AVERAJDA KASIMPAŞA, ÜÇLÜ AVERAJDA EYÜPSPOR DÜŞECEK

        Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşabilecek üçlü averaj ihtimalinde ise düşecek takım Eyüpspor olacak.

        8

        KASIMPAŞA VE EYÜPSPOR'A 1 PUAN YETİYOR

        Kasımpaşa ve Eyüpspor, son haftaya 32'şer puanla girerken alacakları 1 puan ligde tutunmalarına yetecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
