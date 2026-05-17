Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat | GÜNCEL HAVA DURUMU | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Batı Anadolu'da kuvvetli lodos etkili olacak. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 09:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz(Artvin hariç) Doğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir, Aydın, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Batman ve Siirt çevreleri, Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 24°

        Ankara

        Sağanak Yağış 19°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 25°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 23°

        Trabzon

        Güneşli 20°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 21°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 17°

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesinlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu

        Adana'da kalp krizi vakasına giden sağlık ekibi hastaya müdahale ederken ambulansın anahtarı kayboldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans çağrıldı, hasta ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılmadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!