        Haberler Gündem Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

        Şanlıurfa'da bir mezarlıkta bulunan plastik varilin içinde, 21 insan cenini bulundu. Kaplar içerisinde muhafaza edilen ceninlerin, hastaneden gömülmek üzere gönderildiği ancak bir kenara bırakıldığı iddia edildi. Şanlıurfa Valiliği, mezarlıkta bulunan ceninlerle ilgili ekipler tarafından gerekli incelemelerin yapıldığını, durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konunun adli mercilere intikal ettirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 23:36 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay

        Olay, kentteki Yeni Mezarlık’ta meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti.

        Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu.

        Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Düşük ve kürtaj sonucu ölmüş olduğu değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı. Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Şanlıurfa Valiliği, mezarlıkta bulunan ceninlerle ilgili ekipler tarafından gerekli incelemelerin yapıldığını, durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konunun adli mercilere intikal ettirildiğini açıkladı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Mayıs 2026 tarihinde Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekipler tarafından mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Söz konusu durum valiliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari yönden de kapsamlı olarak incelenecektir" denildi.

