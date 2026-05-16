Dursun Özbek: Galatasaray, artık bir global spor markası olmak zorundadır

"GLOBAL SPOR MARKASI OLMALIYIZ"

"Galatasaray'ın hedefi yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değildir. Galatasaray, artık bir global spor markası olmak zorundadır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde ilk 15 kulüp arasına girmek, 600 milyon Euro gelir seviyesine ulaşmak, Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir kulüp olmak istiyoruz. Biz küresel ölçekte rekabet eden bir organizasyon olmak zorundayız. Biz bu döneme yalnızca bir yönetim dönemi olarak görmüyoruz. Galatasaray'ın küresel dönüşüm dönemi olarak görüyoruz. Dünyadaki büyük kulüpler sadece sahada değil, ekonomide, teknolojide, marka gücünde yarışıyorlar. Galatasaray'ı dünyanın en güçlü aktörlerinden biri yapmak zorundayız. Büyük dönüşüm programını hazırladık."