Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, önceki gece fenalaştı. İnanır, Beşiktaş'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan 77 yaşındaki oyuncu, doktorların kontrolü sonrasında yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tetkiklerin ardından sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi.

"KISMİ İYİLEŞME GÖZLENDİ"

Tedavisi süren İnanır'ın son durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yaptı: Hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü öğrenilmişti.

Uzun süredir fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak müzisyen Coşkun Sabah, Kadir İnanır ile bir araya gelmişti.