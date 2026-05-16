Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım

        Aziz Yıldırım: Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım

        Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için aday olan Aziz Yıldırım, camianın akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında konuştu. Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Yıldırım, "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım ama işler yolunda gitmedi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 20:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, kulübe bağlı akreditasyonlu dernek başkanları toplantısında açıklamalar yaptı.

        2

        "HER ŞEY ADALETLİ DAĞITILACAK"

        "Bu kadar kalabalık dernek olduğunu bilmiyordum. Bizim zamanımızda 100 civarıydı 175 dernek olmuş. Biz seçilirsek hep beraber bir araya geleceğiz, stadın kapasitesinden, bilet dağıtımlarına kadar her şey adaletli dağılacak. Biz geldiğimiz zaman derneklere kulübe destek anlamında zorlama ve baskı yapmayacağız. Her şey gönül esaslı olacak."

        3

        "ŞAMPİYONLUK İÇİN BİRLİK OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

        "Bizim 'Kulübün şu eksiğini tamamlayın, şuraya bunu yapın' tarzı şeylere ihtiyacımız yok. Biz yapacağız. Sizlerle beraber sizden beklediğimiz tam destek olacak. Tek isteğimiz şampiyonluk. Bu şampiyonluk için sizin stadları doldurmanıza ve küskünlükleri, dargınlıkları bırakarak birlikte olmamıza ihtiyacımız var."

        4

        "20 SENEYE FENERBAHÇELİ BULAMAZSINIZ"

        "Eğer bu sene şampiyon olamazsak geleceğimiz tehlikede. Bunu her yerde ifade ediyorum. Biz geleceğimizi kaybedemeyiz. 20 sene sonra Fenerbahçeli bulamazsınız haberiniz olsun. İyi oyuncular alacağız takımı şampiyon yapacağız. 22'sinde açıklamalar yapacağım"

        5

        "HEPİMİZ BİR ARAYA GELECEĞİZ"

        "Herkese çağrı yapacağım. Üye, taraftar, dernekler hepimiz bir araya geleceğiz. Küslükler olmayacak."

        6

        "STADYUM'LA İLGİLİ GEREKLİ İZİNLERİ ALACAĞIZ"

        "Stadın büyütülmesi ile ilgili izinleri alacağız. Nihat Özbağ ve Barış Göktürk çalışmaları yapacak. Ben başlarında olacağım."

        7

        "SOYUNMA ODASINDA VE SAMANDIRA'DA HER ŞEYE MÜDAHELE EDECEĞİZ"

        "Şimdi 'Başkan her şeye karışıyor' diyeceksiniz. Karışacağım, her işin başında duracağım. Karışmasak sonuçlar hüsran oluyor. Biz gerektiğinde soyunma odasında, Samandıra'da her şeye müdahil olacağız. Biz şampiyon yapacağız."

        8

        "HATASI VE DOĞRUSUYLA HER ŞEYİ BİLİRİZ"

        "Geçmişte olan tüm tecrübelerimiz heybede duruyor. Hatasıyla, doğrusuyla her şeyi biliyoruz. Yönetimimin çoğu yeni üye, yeni isimler olacaklar."

        9

        "ŞAMPİYON YAPTIKTAN SONRA BIRAKACAĞIM"

        “Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım. 3 sene kesinlikle devam etmeyeceğim. Ben başkan olmayı düşünmüyordum, aday da olmayacaktım. Geçen sene imzalar toplanınca da gençleri teşvik ettim. Genç adaylar çıksın istedim. Ama malesef olmadı geçtiğimiz yıl. Şimdi bu yıl neden aday oldum ? Görüyorum ki güçlü bir tecrübe yeni genç, güçlü yönetim olması gerekiyor.”

        10

        "TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

        "Tek hedefimiz başarılı olmak. Bu başarı da şampiyonluktur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kediye bastı, köpeği tekmeledi

        (İHA) Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        Icardi'den veda gibi sözler!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu