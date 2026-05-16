Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı

        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!

        Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası bir ajan ağını çökertti. 4 ilde yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 14:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!

        MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü “özel ekipleri” ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, ajanlık ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı.

        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan yargılanmak üzere adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

        STRATEJİK OPERASYON

        B.E. ve ajanlık şebekesi içinde yer alan kişiler, Türkiye’de sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topluyor ve yabancı istihbarat servislerine aktarıyordu.

        REKLAM

        Şebeke içindeki kişilerin şüpheli aktiviteleri MİT’in dikkatini çekti. Kapsamlı bir istihbarat operasyonu başlatıldı. B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi.

        Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı.

        B.E.ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti.

        MİT’in, uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi.

        MİT'TEN BÜYÜK ZAFER

        Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimlikleri değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye’deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. MİT, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, öldürüldü

        Antalya'da iş verenden 150 bin liralık alacağı olan eski çalışan Bünyamin T. tarafından çıkan tartışmada öldürülen Sebahattin Küpeli'nin (65), kurbanlık parası kazanmak için İzmir'den Antalya'ya geldiği ortaya çıktı. (DHA)

        #mit operasyon
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Boşandılar
        Boşandılar
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları