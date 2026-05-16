        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'den veda gibi sözler

        Icardi'den veda gibi sözler

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezonun şampiyonlukla tamamlanması ve RAMS Park'ta kupanın kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali verdi. Tecrübeli oyuncu, "Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikayenin bir parçası yaptığınız için teşekkür ederim. Sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve kendimi özel hissetmemi sağladınız. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer ama bazı aşklar elveda demez." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 19:01 Güncelleme:
        Icardi'den veda gibi sözler!

        2022-2023 sezonundan itibaren formasını giydiği Galatasaray'da başarıdan başarıya koşan Arjantinli golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

        İŞTE MAURO ICARDI'NİN AÇIKLAMASI:

        "Dört yıl önce hayatın beni yaşayacağım en güzel hikayelerden birine götürdüğünü bilmeden geldim.

        Bugün anlıyorum ki sadece futbol değildi.

        Hiçbir zaman sadece futbol değildi.

        Çünkü stadyumun gürültüsü, İstanbul ışıkları, tribünlerden inen şarkılar ve milyonlarca insanın aşkı arasında...

        Farkında olmadan, evden uzakta bir ev buldum.

        Dört yıl oldu.

        Dört şampiyonluk.

        Binlerce sarılma.

        Milyonlarca hatıra.

        Ama en değerli şey kupalar değildi.

        Bütün bir ülkenin kalbimi açtığını ve içimdeki derinliklere girdiğini hissetmekti.

        Çünkü içinde sonsuza kadar kalan yerler vardır.

        Türkiye benim için öyle olacak.

        Silinmesi imkansız bir anı.

        Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk.

        Çünkü dünyanın 90 dakikalığına durduğu geceler oldu.

        Ve o anlarda tüm stadyum şarkı söylerken futbolun çok ötesinde bir şey yaşadığımı anladım.

        Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm.

        Sanki beni hayatım boyunca tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm.

        Ve çok büyük bir sevgi hissettim... Bazı şeyleri kelimelerin bile açıklayamayacağını.

        Teşekkürler Galatasaray.

        Beni bu hikayenin bir parçası yaptığın için teşekkürler.

        Sevildiğini, saygı duyulduğunu ve sonsuz hissetmemi sağladığın için teşekkür ederim.

        Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer.

        Ama bazı aşklar elveda demez.

        Ve yıllar geçtikçe, geriye bakacağım ve bir zamanlar gerçekten mutlu olduğum harika bir ülkede olduğunu bilerek dolu bir kalbimle gülümseyeceğim."

        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
