        Haberler Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı için mekanizma | Dış Haberler

        İran'dan Hürmüz Boğazı için mekanizma

        İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacağını ve Boğaz'dan geçişler için hazırlanan mekanizma kapsamında verilen "uzmanlaşmış hizmetler" için ücret tahsil edileceğini bildirdi.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 19:31 Güncelleme:
        İran'dan Hürmüz için mekanizma

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Meclis'in hazırladığı mekanizma hakkında bilgi verdi.

        Azizi, yakında açıklanacağını belirttiği mekanizmanın, "İran'ın ulusal egemenliği ve uluslararası ticaret güvenliğinin garanti altına alınması çerçevesinde hazırlandığını" belirtti.

        Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin belirlenmiş bir güzergah üzerinden yapılacağını aktaran Azizi, "Bu süreçte, yalnızca ticari gemiler ve İran ile işbirliği yapan taraflar bundan faydalanacaktır. Bu mekanizma kapsamında sağlanan uzmanlaşmış hizmetler için gerekli ücretler tahsil edilecektir." ifadelerini kullandı.

        Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamayı amaçladığını iddia ettiği "Özgürlük Projesi" adı verilen operasyona işaret ederek, "Bu rota, sözde 'özgürlük projesi' operatörlerine kapalı kalacaktır." açıklamasında bulundu.

        ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmış, "izinsiz" geçmeye çalışan gemileri füze ve dronlarla vurmuştu. İranlı yetkililer, Meclis'te savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu.

        İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda "yeni yönetim planı" uygulayacaklarını bildirmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Trump'ın Çin ziyareti sona erdi

        ABD Başkanı Trump'ın, Pekin'deki tarihi ziyareti sona erdi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile temaslarına ilişkin "Xi ile başkalarının çözemediği birçok farklı sorunu çözdük, 'muhteşem ticaret' anlaşmaları yaptık. İran konusunda Xi ile çok benzer düşünüyoruz" dedi

        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
