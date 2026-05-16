        Haberler Dünya Mesud Pezeşkiyan'dan Papa 14. Leo'ya mesaj | Dış Haberler

        Mesud Pezeşkiyan'dan Papa 14. Leo'ya mesaj

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD-İsrail'in savaşına karşı tutumuyla öne çıkan Papa 14. Leo'ya bir mesaj gönderdiği belirtildi. Pezeşkiyan, "İran'a karşı son askeri saldırılar konusundaki ahlaklı ve mantıklı duruşunuzu takdir ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 21:18 Güncelleme:
        Pezeşkiyan'dan Papa'ya mesaj

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaş konusundaki duruşu nedeniyle Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya teşekkür ederken, ülkesinin "diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlılığını sürdürdüğünü" belirtti.

        İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in savaşına karşı tutumuyla öne çıkan Papa 14. Leo'ya bir mesaj gönderdi.

        Pezeşkiyan mesajına Kur'an-ı Kerim'in Fussilet suresindeki 15. ayetten alıntı yaparak başlarken, Papa'nın saldırganlıklarla ilgili "ahlaki duruşunu" takdir etti ve uluslararası toplumun da ABD'nin "hukuk dışı ve tehlikeli" politikalarına karşı koyması gerektiğini vurguladı.

        Papa'ya "Dünya Katoliklerinin muhterem lideri" diyerek hitap eden Pezeşkiyan, "İran'a karşı son askeri saldırılar konusundaki ahlaklı ve mantıklı duruşunuzu takdir ediyorum. ABD ve İsrail'in saldırıları sadece İran'a değil, hukukun üstünlüğüne ve insani değerlere de karşıdır. İran, kendini savunma kapsamında saldırganları hedef almıştır. İran diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlılığını sürdürmektedir. Uluslararası toplumun, ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı sorumlu bir şekilde hareket etmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in politikalarının maliyetinin tüm uluslararası toplum için tehlikeli olduğunu belirtti.

        Mesajında, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Pezeşkiyan, "Mevcut güvenliksizlik durumu çözüldükten sonra Hürmüz Boğazı'ndaki trafik koşullarının normale döneceği ve İran'ın bu stratejik su yolundan güvenli geçişi güçlendirmek için uluslararası hukuk çerçevesinde etkili ve profesyonel izleme ve kontrol mekanizmaları uygulayacağı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef alınmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Icardi'den veda gibi sözler!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
