        Haberler Dünya 11 aydır görevdeydi: ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi ülkeye döndü

        11 aydır görevdeydi: ABD'nin USS Gerald R. Ford uçak gemisi ülkeye döndü

        ABD'ye ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, 11 aylık görevinin ardından ülkeye döndü. ABD/İsrail-İran Savaşı ve Venezuela'daki operasyonlarda kullanılan geminin 326 günlük görevi, son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 09:35 Güncelleme:
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD donanmasına ait, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, ABD/İsrail-İran Savaşı ve Venezuela'daki operasyonlar dahil yaklaşık 11 ay süren görevinin ardından ABD'nin Virginia eyaletindeki deniz üssüne döndü.

        Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğu askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil 326 gündür görevde bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Virginia'daki Norfolk Deniz Üssü'ne ulaştı.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile USS Gerald R. Ford'da görevli yaklaşık 4 bin 500 denizcinin ailesi üstte uçak gemisini karşıladı.

        Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında savaş uçakları için operasyon platformu olarak kullanılırken, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasına yönelik operasyonlarda görev almıştı.

        Geminin 326 günlük görevi, son 50 yılda bir uçak gemisinin gerçekleştirdiği en uzun görev olarak kayıtlara geçmişti.

