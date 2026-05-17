Antalya’nın Serik ilçesinde iki grup arasında yaşanan yol verme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA'daki habere göre olay; saat 01.30 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Olayın 3 arkadaşın birlikte olduğu sırada yoldan aracı ile geçen şüpheli Ahmet B.'yi durdurdukları ve aralarında çıkan tartışma sonrasında yaşandığı iddia edildi.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Savran da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda ölen Bilgin Korkut'un Serik'te inşaat mühendisi olduğu öğrenilirken, Emre Savran'ın güvenlik görevlisi, Oğuz Avcı'nın ise inşaat ustası olduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU

Olay sonrası Ahmet Bayar, silahıyla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.