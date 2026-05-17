3 gün sonra döneceklerini sanmışlardı: Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
1986'daki Çernobil faciasının ardından tahliye edilen Pripyat, aradan geçen onlarca yıla rağmen hâlâ terk edilmiş halde duruyor. Bir zamanlar yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı şehir, boş apartmanları, sessiz sokakları ve hiç kullanılamayan lunaparkıyla bugün dünyanın en bilinen hayalet kasabalarından biri.
Çernobil faciasından sonra Pripyat boşaltıldı
26 Nisan 1986’da Çernobil Nükleer Santrali’nin 4 numaralı reaktöründe meydana gelen patlama, tarihin en büyük nükleer felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Ancak facianın en çarpıcı simgelerinden biri, santrale sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Pripyat şehri oldu. Bir dönem Sovyetler Birliği’nin modern şehirlerinden biri olarak gösterilen Pripyat, felaketin ardından tamamen boşaltılarak yıllar içinde “hayalet kasaba”ya dönüştü.
Pripyat'ta 50 bin kişi yaşıyordu
Pripyat, 1970’li yıllarda Çernobil Nükleer Santrali çalışanları ve aileleri için kuruldu. Şehir; apartmanları, okulları, parkları ve sosyal alanlarıyla dönemin modern Sovyet yaşamını temsil eden yerleşimlerden biri olarak görülüyordu. Kaynaklara göre burada çoğunluğu genç ailelerden oluşan yaklaşık 50 bin kişi yaşıyordu.
Çernobil faciasından 36 saat sonra şehir boşaltıldı
Patlamanın yaşandığı gece şehirde hayat normal akışında sürüyordu. Ancak santralde meydana gelen kaza kısa süre içinde büyük bir radyasyon yayılımına neden oldu. Buna rağmen Pripyat’taki tahliye hemen gerçekleşmedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) aktardığına göre şehir, kazadan yaklaşık 36 saat sonra boşaltıldı.
“Üç gün sonra döneceksiniz” denildi
Tahliye sırasında şehir sakinlerine kısa süre içinde geri dönecekleri söylendi. Bu nedenle birçok kişi evinden ayrılırken yanına sadece temel eşyalarını aldı. İnsanlar oyuncaklarını, fotoğraflarını, kıyafetlerini ve günlük yaşamlarına ait birçok eşyayı geride bıraktı.
Tahliye geçici sanıldı ama bir daha kimse geri dönemedi
Pripyat sakinleri için tahliye ilk başta kalıcı bir ayrılık gibi görülmedi. Birçok kişi birkaç gün içinde evlerine döneceğini düşündüğü için eşyalarının büyük bölümünü şehirde bıraktı. Ancak o dönüş hiçbir zaman gerçekleşmedi ve şehir kısa süre içinde tamamen boş kaldı.
30 kilometrelik yasak bölge oluşturuldu
Facianın ardından santralin çevresinde yaklaşık 30 kilometrelik bir yasak bölge oluşturuldu. Britannica kaynaklarına göre bu alan yıllar içinde “Çernobil Yasak Bölgesi” olarak anılmaya başladı. Pripyat da bu bölgenin en dikkat çeken noktalarından biri haline geldi.
Dönme dolap felaketin simgesine dönüştü
Pripyat’ta bugün en çok dikkat çeken noktalardan biri terk edilmiş lunapark alanı. Özellikle dönme dolap görüntüsü, yıllar içinde Çernobil faciasının en bilinen sembollerinden biri haline geldi. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre lunaparkın kısa süre sonra açılması planlanıyordu ancak facia nedeniyle şehir tamamen boşaltılınca açılması mümkün olmadı.
Günlük hayat bir anda yarım kaldı
Pripyat’ta insanlar bir gün önce okula gidiyor, parklarda vakit geçiriyor ve normal yaşamlarını sürdürüyordu. Ancak tahliye kararının ardından şehir kısa süre içinde tamamen boşaldı. Geride kalan eşyalar ve boş binalar, Pripyat’ın yıllar içinde felaketin en güçlü sembollerinden biri haline gelmesine neden oldu.
Zamanın durduğu şehir gibi görülüyor
Aradan geçen onlarca yıla rağmen Pripyat’ta birçok yapı hâlâ terk edilmiş halde duruyor. Okullar, apartmanlar, spor salonları ve kamu binaları boş şekilde varlığını sürdürüyor. Bu görüntü nedeniyle şehir, dünyanın en ünlü “hayalet kasabalarından biri” olarak anılıyor.
Doğa şehri geri almaya başladı
İnsanların bölgeden ayrılmasının ardından doğa da şehirde yeniden etkisini göstermeye başladı. Ağaçlar ve bitki örtüsü yıllar içinde yapıların çevresini kapladı. Pripyat bugün hem Çernobil faciasının bıraktığı izleri hem de terk edilmiş bir şehrin sessizliğini birlikte taşıyan yerlerden biri olarak görülüyor.
Bölge kontrollü şekilde ziyaret edilebiliyor
Çernobil Yasak Bölgesi bugün kontrollü ziyaretlere açık olsa da bölgedeki radyasyon riski tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle ziyaretler belirli güvenlik kuralları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Buna rağmen Pripyat, yıllardır dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanların görmek istediği en dikkat çekici terk edilmiş şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.
Haber kaynak: National Geographic, Britannica, IAEA – Çernobil faciasının resmi kronolojisi
Fotoğraf kaynak: AA ve AP.