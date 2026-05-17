3 gün sonra döneceklerini sanmışlardı: Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat

Tahliye geçici sanıldı ama bir daha kimse geri dönemedi

Pripyat sakinleri için tahliye ilk başta kalıcı bir ayrılık gibi görülmedi. Birçok kişi birkaç gün içinde evlerine döneceğini düşündüğü için eşyalarının büyük bölümünü şehirde bıraktı. Ancak o dönüş hiçbir zaman gerçekleşmedi ve şehir kısa süre içinde tamamen boş kaldı.