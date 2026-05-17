        Haberler Dünya Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama: "Kırmızı çizgiler hatırlatıldı"

        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama: "Kırmızı çizgiler hatırlatıldı"

        Çin Dışişleri Bakanı Yi, ABD Başkanı Trump'ın Pekin'e gerçekleştirdiği tarihi ziyaretinde Çin lideri Xi ile görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. İki liderin 9 saate yakın zaman geçirdiğini belirten Yi, ABD'ye Tayvan konusunda kırmızı çizgilerin hatırlatıldığını ve İran'la kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılmasının telkin edildiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama

        Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi ziyaretinde Washington yönetimine Tayvan konusunda kırmızı çizgilerini hatırlattığı ve İran'la kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılmasını telkin ettiği bildirildi.

        Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ziyarette tartışılan konulara dair basına yazılı değerlendirmede bulundu.

        ABD Başkanı Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile 9 saate yakın birlikte vakit geçirdiğini ifade eden Vang, liderlerin iki ülke ilişkilerinin yanında dünya barışı ve kalkınmasını ilgilendiren konularda da uzun tartışmalar yaptıklarını belirtti.

        Vang, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile yeniden birleşmesinin Çin ulusunun ortak özlemi, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) tarihi misyonu ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

        REKLAM

        "(Tayvan sorunu) Eğer uygun şekilde ele alınırsa ABD-Çin ilişkileri istikrarlı olacak ve taraflar karşılıklı işbirliğini ilerletmeye daha fazla enerji ayırabilecektir. Aksi halde, iki ülke arasında gerginlikler ve hatta çatışmalar yaşanabilir, ilişkilerin geneli tehlikeye girebilir."

        Çinli Bakan, ABD'nin "tek Çin" ilkesine ve iki ülke arasında siyasi ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki Tayvan konusundaki taahhütlerine uyacağını umduklarını vurguladı.

        İRAN İLE KALICI VE KAPSAMLI ATEŞKES ÇAĞRISI

        Ziyarette Devlet Başkanı Xi'nin, Orta Doğu'daki savaş konusunda Çin'in pozisyonunu dile getirdiğini, burada güç kullanımın sorunları çözmeyeceğini ve diyaloğun tek doğru tercih olduğunu vurguladığını aktaran Vang, müzakerelerden hemen sonuç alınamasa da diyalog yolu hazır açılmışken yeniden kapanmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

        Vang, Çin'in ABD'yi İran ile nükleer sorunu dahil farklılıklarını ve anlaşmazlıklarını müzakerelerle çözmeyi sürdürmeyi teşvik ettiğini, ateşkesin sürdürülerek Hürmüz Boğazı'nın en kısa zamanda yeniden açılması çağrısı yaptığını, burada yaşanan açmazın temel çözümünün kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

        Çin ve ABD liderlerinin, temaslarının ardından iki ülke arasında "yapıcı stratejik istikrar ilişkisi" olarak tanımladıkları bir vizyon oluşturma konusunda siyasi mutabakata vardıklarını aktaran Vang, tarafların, dış politika, askeri ilişkiler, ekonomi, ticaret, halk sağlığı, tarım, turizm, halklar arası bağlar, kanun koruma dahil tüm alanlarda ve her seviyede temasların artırılmasında anlaştıklarını belirtti.

        İki ülke ilişkilerinde stratejik istikrarın tesisine odaklanan bu yeni vizyonun, büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma ihtiyacına yanıt verdiğine işaret eden Vang, Çin'in, bundan, işbirliğinin temel dayanak olduğu, rekabetin uygun sınırlar içinde sürdürüldüğü ve savaş ve çatışma yerine barış odaklanan bir istikrar ilişkisini anladığını kaydetti

