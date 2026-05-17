        Fatih'te bir inşaat demiri, İETT otobüsüne saplandı, 1 kişi yaralandı!

        Fatih'te bir inşaat demiri, İETT otobüsüne saplandı, 1 kişi yaralandı!

        İstanbul'da yol kenarındaki inşaat demirleri, seyir halindeki İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Demirin saplandığı koltukta oturan kadın yolcu ayağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, otobüse saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 12:36 Güncelleme:
        İnşaat demiri otobüse saplandı

        Fatih'te yol kenarında bulunan inşaat demirleri, seyir halindeki İETT otobüsün altını delerek içeri girdi. Demirin otobüsün içerisinden çıktığı yerde oturan yolcu, ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, inşaat firması yetkilisini, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

        DHA'daki habere göre kaza; saat 20.00 sıralarında İstanbul, Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüs şoförü, park halindeki araç nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı.

        DEMİRLER OTOBÜSE SAPLANDI

        Bu sırada yol kenarında bulunan inşaat demirleri, İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi.

        BİR KİŞİ YARALANDI

        Demirin otobüsün içerisinden çıktığı yerde oturan yolcu ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        SAPLANAN DEMİRİ İTFAYE ÇIKARDI

        Otobüse saplanan demir ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. İnşaat firması yetkilisi, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol kenarındaki demirler ise kepçe ile kaldırıldı.

        OTOBÜSÜN TAVANINA UZANDI

        Koltuğun altından çıkarak otobüsün tavanına ulaşan ve oradan da şoför kabinine yakın noktaya kadar uzanan inşaat demiri, içerideki yolcular tarafından görüntülendi. Olayı anlatan bir yolcunun, "Şiş otobüsün içerisine girdi. Şuradan girdi, tavandan öne kadar geldi ve otobüsün içerisi de doluydu" şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

        "KADININ AYAĞINA SAPLANDI"

        Olaya tanık olan ve sokakta iş yeri bulunan Ümit Çelik, "Yoldan otobüs geçiyor. Yolun karşısında demir var, aracın altından girerek kadının bacağına giriyor. İtfaiye, ambulans, polis geldi. Arabanın altından giriyor demir, içeri girip kadının ayağına saplanıyor. Yolun bu tarafına araç park ediyorlar, mecburen o da demirin üzerinden geçmiş" dedi.

