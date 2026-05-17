Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın Çavuşoğlu 5 Mayıs'ta ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuştu.

Alanya'da 5 Mayıs'ta ofisinde silahla yaralı halde bulunan, Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

TAZİYE MESAJLARI

Mehmet Nuri Ersoy: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın @MevlutCavusoglu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Vedat Işıkhan: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın

@MevlutCavusoglu’nun kıymetli kardeşinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, makamı ali olsun.

Efkan Ala: 28. Dönem Antalya milletvekilimiz ve önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşlerinin vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Çavuşoğlu ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Abdulhamit Gül: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ağabeyin değerli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabır diliyorum.

Menderes Türel: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya milletvekilimiz Sayın @MevlutCavusoglu'nun kardeşi değerli Aydın Çavuşoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere kıymetli ailesine, sevenlerine, dostlarına başsağlığı diliyorum.

BAŞSAVCIKLIKTAN AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "05.05.2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu’nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.