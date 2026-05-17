        Haberler Gündem SON DAKİKA! Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti | Son dakika haberi

        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

        AK Parti Antalya Milletvekili, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 14:54 Güncelleme:
        Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın Çavuşoğlu 5 Mayıs'ta ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuştu.

        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu Haberi Görüntüle

        Alanya'da 5 Mayıs'ta ofisinde silahla yaralı halde bulunan, Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi iş adamı Aydın Çavuşoğlu'nun, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

        NE OLMUŞTU?

        Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuş, ameliyatının ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı.

        TAZİYE MESAJLARI

        Mehmet Nuri Ersoy: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın @MevlutCavusoglu başta olmak üzere ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

        Vedat Işıkhan: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın

        @MevlutCavusoglu’nun kıymetli kardeşinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, makamı ali olsun.

        Efkan Ala: 28. Dönem Antalya milletvekilimiz ve önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşlerinin vefat haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Çavuşoğlu ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

        Abdulhamit Gül: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ağabeyin değerli kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine sabır diliyorum.

        Menderes Türel: Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya milletvekilimiz Sayın @MevlutCavusoglu'nun kardeşi değerli Aydın Çavuşoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere kıymetli ailesine, sevenlerine, dostlarına başsağlığı diliyorum.

        BAŞSAVCIKLIKTAN AÇIKLAMA

        Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "05.05.2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu’nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Kabine yarın toplanıyor
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
