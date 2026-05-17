Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı'ndan Trump'a uyarı: "İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli var" | Dış Haberler

        İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı'ndan Trump'a uyarı: "İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli var"

        İran lideri Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik tehdit söylemlerine ilişkin uyarıda bulundu. Trump'ın Çin ziyaretinden "eli boş döndüğünü" savunan Velayeti, "Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir. İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik tehdit söylemlerine ilişkin, "İsrail'in ipiyle kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır." dedi.

        Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Çin ziyaretinden "eli boş döndüğünü" savundu.

        Velayeti, "Tel Aviv'in kışkırtmasıyla şiddetlenen Trump'ın tehditleri stratejik bir tuzağa girmektir." ifadelerini kullandı.

        ABD'de İran konusunda bazı hesap hataları yapıldığını öne süren Velayeti, şunları kaydetti:

        "Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaretinin açığa çıkmasıyla birlikte Abu Dabi'nin çaresizliği ve öfkesi ile Pentagon'un veri uydurmaları Washington'daki hesap krizini göstermektedir."

        İran’a yönelik olası bir saldırı durumunda ABD'nin Batı Asya'daki itibarını tamamen yitireceğini söyleyen Velayeti, "İsrail'in ipiyle bu kuyuya inmenin ağır bir bedeli vardır." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Xi-Trump zirvesinde kritik konu Tayvan

        Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Kabine yarın toplanıyor
        Kabine yarın toplanıyor
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma