        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece’de suikast girişimi polisin dikkatiyle engellendi

        İstanbul Küçükçekmece'de polis ekipleri, şüphelendiği iki motosikletliye dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerine ateş açmak isteyen saldırganların silahı tutukluluk yaptı. Polisin ateş açması sonucu bir şüpheli yaralanarak yakalandı. Diğer şüpheli yanında bulunduğu çantayı atarken, çantadan kalaşnikof, bir kişinin fotoğrafı ve konum bilgisi çıktı. Kaçan şüphelinin 2 kasten öldürme dahil 25 suç kaydı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 14:27 Güncelleme:
        Suikast girişimi son anda engellendi!

        Avcılar Küçükçekmece istikametinde polisin dikkatiyle müdahale etmek istediği motosikletli şahıslar suç makinesi çıktı. Polisin dur ihtarın uymayan çelik yelekli, silahlı şüphelinin attığı çantada AK-47 tipi otomatik silah bulundu. Öte yandan bulunan cep telefonunda bir şahsın fotoğrafı ve konum bilgileri yer aldığı iddia edildi. Olayda bir kişi gözaltına alınırken 2 kasten öldürme dahil 25 suç kaydı bulunan şahıs firar etti.

        Olay, sabah saatlerinde E-5 Küçükçekmece Menekşe sahil mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, E-5 Avcılar’dan Küçükçekmece Menekşe sahili mevkii Küçükçekmece istikametinde katlanır plaka ile plakasını gizleyerek ilerleyen motosikleti fark eden polis memuru şüpheli şahıslara dur ihtarında bulundu.

        POLİSE ATEŞ AÇTI, SİLAH ATEŞ ALMADI

        O esnada 2007 doğumlu Mehmet B. İsimli motosikleti kullanan şüpheli silahını polise doğrultarak tetiğe bastığı ancak silah ateş almadığı öğrenildi. Silahına davranan polis memuru, motosiklet sürücüsünü elinden yaraladı.

        1 ŞÜPHELİ KAÇTI, 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olayın ardından motosikleti terk ederek kaçmak isteyen 2 şüpheliden 1999 doğumlu Şehmus Y., çantasını atarak üzerinde bulunan çelik yelek ile olay yerinden kaçtı. Mehmet B. isimli şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

        Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Öte yandan kaçan şahıs için bölge civarında drone ile denetimler yapıldı.

        KALAŞNİKOF, FOTOĞRAF VE KONUM BULUNDU

        Şehmus Y. isimli firari şahsın, olay yerine atıp kaçtığı çantadan bir adet AK-47 tipi otomatik tüfek ele geçildiği aktarıldı. Öte yandan şahsın kaçarken düşürdüğü telefonda ise Beylikdüzü’nde bir şahsın konum bilgisi, fotoğrafları ve araç plaka bilgilerinin yer aldığı öğrenildi.

        KAÇAN ŞÜPHELİ SUÇ MAKİNESİ

        Öte yandan 1999 Şehmus Y. isimli şahsın 2 adet kasten öldürme, Uyuşturucu madde ticareti, 1 iş yeri kurşunlama ve gasp yağmadan 25 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Ayrıca şahısların kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi.

        Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu: 7 gözaltı

        Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki bazı inşaat projelerinde, iskan ruhsatı işlemleri karşılığında maddi menfaat talep edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usule aykırı yapılara iskan onayı verdiği öne sürüldü. (DHA)

