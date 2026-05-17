        Haberler Dünyadan Hastalıkla mücadele eden Bruce Willis artık çok yorgun

        Hastalıkla mücadele eden Bruce Willis artık çok yorgun

        Hastalığı nedeniyle sinemayı bırakan ve bakıcılarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşayan Bruce Willis, korumalarıyla otomobilde görüntülendi. Bir dönemin en gözde aksiyon yıldızı, yolculuk boyunca yorgun haliyle dikkat çekti

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 12:59 Güncelleme:
        Bruce Willis artık çok yorgun

        Frontotemporal demansla (bunama) verdiği mücadele devam eden Bruce Willis, kameralardan uzak ve çoğunlukla evinde zaman geçiriyor. En son nisan ayı başında görüntülenen 71 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dün Los Angeles'ta otomobil gezintisi yaparken objektife yansıdı. Korumalarıyla birlikte dışarı çıkan bir dönemin en ünlü aksiyon yıldızı, camdan dışarıyı seyrederken çok yorgun görünüyordu.

        Önceki görüntülerinde neşeli haliyle objektife yansıyan Willis, bu defa hastalığın yükünün daha da ağırlaştığı izlenimi verdi.

        Geçtiğimiz yıl, Willis'in 47 yaşındaki eşi Emma Heming, ünlü oyuncunun birlikte oturdukları evin biraz ilerisinde ayrı bir eve taşındığını ve burada 7/24 tam zamanlı bir bakıcı ekibi tarafından desteklendiğini açıklamıştı.

        Eski bir model olan Heming, Hollywood yıldızını iki kızı Mabel (14) ve Evelyn (11) ile birlikte sık sık ziyaret ettiklerini söylemişti. Heming, "Burası bizim ikinci evimiz ve anılar biriktirdiğimiz bir yer. Bu ev Bruce'un her ihtiyacını 7/24 karşılıyor ve çocuklarımızın kaldığı diğer evimizde de artık onların ihtiyaçları karşılanıyor ve bu bizim için çok iyi sonuç verdi" demişti.

        Bruce Willis nisan ayında görüntlendiğinde neşeliydi

        Bruce Willis'e 2022'de, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis'in hastalığı, frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

        Bruce Willis'in 63 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah (31) adında üç kızı daha var. Hem eski eşinden kızları hem de şimdiki eşi Emma Heming'den olan iki kızı, ünlü oyuncuyu bakıcılarıyla yaşadığı evde sık sık ziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

